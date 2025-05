Chromecast met Google TV HD bevat optie om bootloader te ontgrendelen

De nieuwe Chromecast van Google bevat een optie in het ontwikkelaarsmenu waarmee de bootloader van het streamingapparaat ontgrendeld kan worden. Het is onduidelijk of Google de functie later nog zal weghalen.

AFTVnews heeft de optie in het ontwikkelaarsmenu van de pas uitgebrachte Chromecast met Google TV HD ontdekt. De optie is eenvoudig in en uit te schakelen, maar Google waarschuwt wel dat er beveiligingsrisico’s optreden zodra de bootloader wordt ontgrendeld. De optie heet 'OEM unlocking' wat erop kan wijzen dat de instelling eigenlijk bedoeld is voor fabrikanten. Het is daarom niet zeker of de functie nog lang te gebruiken zal zijn.

Google bracht in 2020 een Chromecast met Google TV uit. Bij deze variant is het officieel niet mogelijk om de bootloader te ontgrendelen, al bestaat er wel een officieuze methode om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een bug in de bootROM van het apparaat.