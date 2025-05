Twitter voegt TikTok-achtige schermvullende videofeed toe aan iOS-app

Twitter kondigt een nieuwe videofunctie aan waardoor het socialemediaplatform meer gaat lijken op TikTok. Video's op Twitter kunnen met één druk schermvullend gemaakt worden, waarna het mogelijk is om verticaal door meerdere video's te scrollen.

Het was al mogelijk om video's schermvullend te bekijken in de Twitter-app, maar nu komt daar de mogelijkheid bij om nog meer video's in de feed te bekijken door naar beneden te vegen. Dit heeft veel weg van de videofeeds van TikTok. Om terug te gaan naar de originele tweet kan de Terug-knop in de linkerbovenhoek gebruikt worden.

Volgens Twitter moet het hiermee makkelijker worden om video's te ontdekken. Daarnaast voegt het bedrijf een nieuwe videocarrousel toe aan het Explore-tabblad. Het 'Videos for you'-gedeelte moet de meest gedeelde video's op Twitter van dat moment tonen.

De functie wordt de 'komende dagen' beschikbaar voor iOS-gebruikers die de taalinstellingen van op Engels hebben gezet. Het is niet bekend wanneer de functie ook beschikbaar wordt voor Android-gebruikers. Ook noemt Twitter geen datum voor de komst van de functie naar andere taalinstellingen dan Engels.