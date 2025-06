Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Yannick Spinner over de presentatie van The Witcher 4 en Unreal Engine 5.6, Real Time Text voor chatten tijdens bellen, Apples investeringen in China en de aankomende Nintendo Switch 2-review.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:29 .post

15:47 Plotseling waren daar beelden van The Witcher 4

28:36 Real Time Text is goed maar ook grappig

34:17 Apple hielp Xiaomi en OPPO in het zadel

42:31 De Switch 2 reviewen

1:02:18 Sneakpeek