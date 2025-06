Reuters: Concurrenten X hebben 'aanzienlijk' meer moderators - update

X, voorheen Twitter, heeft aanzienlijk minder moderators dan andere platforms, zoals YouTube en TikTok, schrijft Reuters op basis van een niet met name genoemd lid van de Europese Commissie.

X heeft in totaal 2510 moderators in de Europese Unie. Ongeveer 2294 daarvan hebben Engels als de primaire taal. Vergeleken met het voormalige Twitter hebben de andere bedrijven die een rapport hebben ingeleverd, aanzienlijk meer moderators, schrijft Reuters. Zo heeft volgens het EC-lid dat het persbureau heeft gesproken, YouTube 16.974 en Google Play 7319 moderators. TikTok zou 6125 moderators in dienst hebben.

De informatie zou afkomstig zijn uit rapporten van X en andere grote techplatforms die in september zijn ingeleverd bij de EC. De Commissie wil inzicht krijgen in het aantal moderators op de platforms om te kunnen achterhalen of de bedrijven voldoen aan de Digital Services Act. Die eist onder meer dat online platforms voldoende actie ondernemen tegen schadelijke en illegale content. In april werden 19 platforms met meer dan 45 miljoen dagelijkse actieve gebruikers aangewezen om als eerste te voldoen aan de DSA, die in augustus van kracht is geworden.

De leden van de Europese Commissie hopen dat X de druk zal voelen om het aantal moderators te verhogen om zijn rivalen in te halen, zegt de ambtenaar. "Er is een belangrijk aspect van de DSA en dat is groepsdruk", zegt het EC-lid. Vanaf 17 februari moeten alle bedrijven aan de DSA voldoen, niet alleen de 19 diensten die in april werden genoemd.

Update: Titel en intro aangepast. Het aantal X-moderators is ook aangepast. Reuters had alleen de 2294 moderators meegeteld die Engels als primaire taal hebben. Het totaal aantal X-moderators in Europa staat op 2510 moderators.