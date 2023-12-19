Ransomwarebende publiceert details diverse komende Insomniac Games-spellen

Een ransomwaregroep genaamd Rhysida heeft uiteenlopende interne bestanden van Insomniac Games gepubliceerd, waaronder releasedata en gameplaybeelden van onuitgebrachte X-Men-games. De bende zei een week geleden dergelijke bestanden te hebben gestolen.

De bende zou net geen 1,7 terabyte aan interne gegevens, ofwel 1,3 miljoen bestanden, van Insomniac Games hebben gepubliceerd, schrijft Cyber Daily. Volgens de criminelen gaat om het om slechts twee procent van de totale gestolen data en een deel zou intussen geveild zijn. Daarmee dreigde de bende vorige week al; Insomniac Games zou een week de tijd hebben gehad om in te gaan op eisen van de hackers.

Uit de uitgelekte gegevens zijn onder meer veel details over de in 2021 aangekondigde Marvel's Wolverine-game op te maken. Die game moet in het najaar van 2026 uitkomen, al is dat nooit officieel gecommuniceerd. Uit een interne roadmap en contracten blijkt verder dat Insomniac Games een overeenkomst met Sony Interactive Entertainment heeft gesloten voor de release van verschillende andere X-Men-games, waaronder een Venom-spel en een Marvel's X-Men-game, respectievelijk voor de herfst van 2025 en 2030. Ook zouden er een Spider-Man 3 en een nieuwe Ratchet & Clank op de planning staan.

Moederbedrijf Sony bevestigde vorige week dat er onderzoek gedaan werd naar een mogelijke cyberaanval op Insomniac Games. Het is niet duidelijk in hoeverre de bedrijven gereageerd hebben op eisen van de ransomwarebende en hoe de aanval precies verliep. Wel is al langer duidelijk dat het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Cybersecurity & Infrastructure-securityagentschap Rhysida als reële dreiging aanmerken; die twee organisaties publiceerden in november samen een document over de bende.