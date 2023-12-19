Ransomwarebende publiceert details diverse komende Insomniac Games-spellen

Een ransomwaregroep genaamd Rhysida heeft uiteenlopende interne bestanden van Insomniac Games gepubliceerd, waaronder releasedata en gameplaybeelden van onuitgebrachte X-Men-games. De bende zei een week geleden dergelijke bestanden te hebben gestolen.

De bende zou net geen 1,7 terabyte aan interne gegevens, ofwel 1,3 miljoen bestanden, van Insomniac Games hebben gepubliceerd, schrijft Cyber Daily. Volgens de criminelen gaat om het om slechts twee procent van de totale gestolen data en een deel zou intussen geveild zijn. Daarmee dreigde de bende vorige week al; Insomniac Games zou een week de tijd hebben gehad om in te gaan op eisen van de hackers.

Uit de uitgelekte gegevens zijn onder meer veel details over de in 2021 aangekondigde Marvel's Wolverine-game op te maken. Die game moet in het najaar van 2026 uitkomen, al is dat nooit officieel gecommuniceerd. Uit een interne roadmap en contracten blijkt verder dat Insomniac Games een overeenkomst met Sony Interactive Entertainment heeft gesloten voor de release van verschillende andere X-Men-games, waaronder een Venom-spel en een Marvel's X-Men-game, respectievelijk voor de herfst van 2025 en 2030. Ook zouden er een Spider-Man 3 en een nieuwe Ratchet & Clank op de planning staan.

Moederbedrijf Sony bevestigde vorige week dat er onderzoek gedaan werd naar een mogelijke cyberaanval op Insomniac Games. Het is niet duidelijk in hoeverre de bedrijven gereageerd hebben op eisen van de ransomwarebende en hoe de aanval precies verliep. Wel is al langer duidelijk dat het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Cybersecurity & Infrastructure-securityagentschap Rhysida als reële dreiging aanmerken; die twee organisaties publiceerden in november samen een document over de bende.

Marvel's WolverineMarvel's Wolverine

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 13:29
38 • submitter: johnydoe

19-12-2023 • 13:29

38

Submitter: johnydoe

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Reacties (38)

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Raem 19 december 2023 13:41
Hoewel ik de Spider-man games fantastisch vind en ook uitkijk naar Wolverine vind ik het wel jammer dat het erop lijkt dat Insomniac puur een Marvel studio aan het worden is.
Nieuw IP had ik liever eerder gezien dan pas in 2030. Of bijvoorbeeld een vervolg op Sunset Overdrive in plaats van een Xmen game.
Wolfos
@Raem19 december 2023 13:55
Sunset Overdrive 2 zie ik eigenlijk niet gebeuren omdat het zo lastig te verkopen is aan investeerders. De eerste game was een behoorlijke flop (niet zozeer vanwege de game zelf), dus gamers zijn er weinig bekend mee.
Een remaster voor PS5 zou een logische eerste stap zijn - maar de game is Xbox exclusive en ze zouden dus de rechten van Microsoft moeten kopen.
Eeries @Raem19 december 2023 13:46
Wat zal meer geld in het laadje brengen? Een SO of een X-Men…volgens mij kunnen we wel raden welke dat zal zijn. SO was nou geen kaskraker en ik zie ook niet waarom Insomniac hier resources in zou moeten steken. Denk dat maar weinig mensen dit spel nou echt missen.

Er zijn overigens ook wat fake slides gelekt zoals deze:

https://x.com/papercutman21/status/1737074499076465041?s=20

https://pbs.twimg.com/med...fNz?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/med...vmp?format=jpg&name=large

Hiermee haak ik een beetje in op wat @Kroesss zegt.

[Reactie gewijzigd door Eeries op 22 juli 2024 22:21]

Loller1 @Eeries19 december 2023 14:06
Even tussendoor, maar de slides die je hier linkt zijn gewoon deel van de gelekte informatie. Tenzij de leaker ze zelf heeft gefaked - en dat zou eerlijk gezegd absurd zijn als dit online gooien tot doel had de validiteit ervan te bevestigen - zijn ze niet fake.

Wat betreft de tweet waarop die eerste link van je reageert dat Sony van plan is om de prijs van games te verhogen naar $80-$100, hoewel ik niet alles bekeken heb is het enige wat hiernaar verwijst momenteel een slide over hoe ze in plaats van Spider-Man 3 als 1 game van $70 te releasen het spel willen op splitsen in 2 delen die ieder $50 kosten met een gat van een jaar ertussen en een multi-player van dat spel ook nog eens als afzonderlijk voor $50 willen aanbieden. Om het spel 1 jaar na deel 2 nog eens te releasen als een combo voor $70.

Dat zou dus willen zeggen dat als je het spel wilt spelen op launch (in 2027 en 2028) in totaal $100 kwijt bent (en nog eens $50 als je de MP ook wilt hebben), of je wacht tot 2029 om het als bundel voor $70 te kopen. Maar dat komt niet geheel overeen met de claim van een prijsverhoging naar $80-$100, aan de andere kant is dat plan nog veel absurder. Dat gezegd hebbende kan het zijn dat die slide natuurlijk specifiek was om aan te tonen hoe absurd het was. En laten we hopen dat dat ook het doel was, want als dit gebeurd zet Sony een erg schadelijk precedent voor de markt.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 22:21]

Verwijderd @Loller119 december 2023 14:35
Even tussendoor, maar de slides die je hier linkt zijn gewoon deel van de gelekte informatie. Tenzij de leaker ze zelf heeft gefaked - en dat zou eerlijk gezegd absurd zijn als dit online gooien tot doel had de validiteit ervan te bevestigen - zijn ze niet fake.
Waarom zou insomniac een corporate presentatie maken over PlayStation als geheel? dit soort presentaties zal je eerder vanuit een Sony of PlayStation zien. Insomniac gaat echt niet een presentatie maken over de bedreigingen van een overname die Microsoft gedaan heeft. Insomniac moet je zien als een afdeling binnen PlayStation studios met een eigen profit/loss. Maar gaan niet over dit soort zaken. Dus lijkt mij erg sterk dat die slides echt zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:21]

hiostu @Verwijderd19 december 2023 14:58
Het kan best zijn dat Sony deze informatie heeft gemaakt en gedeeld heeft met hun studios. Niet alle informatie op een opslag locatie van een bedrijf hoeft gemaakt te zijn door het bedrijf zelf. Als iemand binnen zou komen op de omgeving van het bedrijf waar ik werk, dan zouden ze ook slides vinden van ons moederbedrijf.

Niet dat ik daarbij meteen zeg dat deze echt zijn overigens.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 22 juli 2024 22:21]

Verwijderd @hiostu19 december 2023 15:13
Dat zou kunnen, maar dan verwacht je dit niet op de template presentatie van Insomniac games, maar op die van PlayStation studios.

Daarnaast is het logo van insomniac rechtsonderin veel te slecht leesbaar. In de andere presentaties was die beter leesbaar. Dus dat maakt het ook al dat deze afwijkt t.o.v. de andere gelekte sheets.
Eeries @Loller119 december 2023 14:37
Staat letterlijk waarom het fake is in de tweet, afkomstig van een discord channel. Met dit soort leaks, gaan er ook heel veel mensen aan de slag om fake info te verspreiden namelijk om bepaalde zaken in een negatief daglicht te zetten….

[Reactie gewijzigd door Eeries op 22 juli 2024 22:21]

Loller1 @Eeries19 december 2023 16:10
Het kan me eerlijk gezegd bitter weinig schelen wat voor reden de tweet geeft dat het fake is terwijl het voor iedereen gewoon mogelijk is om de leak te bekijken en te zien dat deze slides weldegelijk tussen al de rest zitten. ¯\_(ツ)_/¯

En als je echt denkt dat het feit dat het Insomniac logo op een slide van Insomniac staat bewijs is dat het fake is, wel dan... You do you.
Verwijderd @Loller119 december 2023 16:40
Er zijn echter mensen die door de leak heen zijn gegaan en bevestigen dat deze sheets er niet tussen zitten:

https://twitter.com/TechN.../1737094707199590680?s=19

Ze hebben deze presentatie als achtergrond gebruikt:

https://x.com/World_Eater_88/status/1737109394670948629?s=20

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:21]

Loller1 @Verwijderd19 december 2023 20:35
Sorry, maar een presentatie die dezelfde achtergrond gebruikt als een andere presentatie is geen bewijs dat de slides fake zijn. Er zijn ook zat voldoende mensen op Twitter en Reddit die ondertussen het pad van de presentatie zelf delen met andere screenshots van dezelfde slides.

Tot dusver is de enige "bevestiging" dat de slides niet echt zijn die TechNoir die zegt dat het zo is. Zijn comments staan ondertussen vol met verschillende mensen die hem het pad geven, of andere screenshots van dezelfde slide deck delen met time stamps. Dat kan natuurlijk nog altijd fake zijn, maar tot er een betrouwbare bron is die bevestigt dat het fake is is het nogal absurd om af te gaan op de claims van iemand die nogal erg duidelijk een PlayStation fanboy is en dat als feit te nemen terwijl hij zelf er geen enkel bewijs voor bied.
Schway @Raem19 december 2023 13:46
Tsja. Commerciële bedrijven volgen het geld...
CH4OS @Raem19 december 2023 14:31
Puur Marvel gaat hem niet worden. Sony heeft enkel rechten op de Spider-man franchise en characters. Sony heeft vervolgens meerdere (film)trilogieën uitgebracht en de comic superheld is razend populair, het is dus eigenlijk een logisch gevolg dat Sony er iets mee doet.

Qua geld is Sony sowieso al binnen hoor, toen zij destijds de rechten kochten van het noodlijdende Marvel, konden ze de rechten krijgen voor een prikkie. Het redde uiteindelijk Marvel wel. :)
Verwijderd @CH4OS19 december 2023 14:39
Sony heeft enkel rechten op de Spider-man franchise en characters
Sony heeft alleen de film rechten zelf in handen. (Overigens zitten daar ook voorwaarden aan, ze moeten een bepaald aantal films per zoveel jaar maken, anders vervallen die rechten).

Wat betreft de game daar zit gewoon een licentie op waar Sony dik voor betaald. Net zoals de Wolverine en x-men game.
Raem @CH4OS19 december 2023 14:54
2025 - Venom
2026 - Wolverine
2028 - Spiderman 3
2029 - Ratchet & Clank
2030 - Xmen
2032 - Nieuw IP

De komende 10 jaar zo goed als alleen maar Marvel games.
CH4OS @Raem19 december 2023 15:58
Maar niet het gehele portfolio van Marvel-franchises,dat bedoelde ik althans. ;)
xSNAKEX @CH4OS19 december 2023 19:04
Nee, toevallig alleen degene waarvan Sony de rechten al bezit...
Oon @Raem19 december 2023 14:48
Sunset Overdrive was een leuk experiment, maar het was nou ook echt geen heel populair mainstream spel ofzo, en dat maakt het meteen minder aantrekkelijk om die IP verder te ontwikkelen.

Ik snap heel goed dat Insomniac deze kans met twee handen aangrijpt :)
Kroesss 19 december 2023 13:39
Ik snap dat Tweakers nieuws wil brengen. En dat er gepubliceerd is, is ook daadwerkelijk nieuwswaardig.

Maar ik heb wel wat moeite met het opsommen van de inhoud van de data die gelekt is. Voor mijn gevoel versterk je hiermee het dreigement van de hackers in de toekomst. Meer in de trant van "het staat niet alleen op de plek waar wij het lekken, maar gelijk ook op nieuwswebsites". Ik snap ook dat het niet lastig is om te ontdekken nu het eenmaal gelekt is, dus ik realiseer me dat het wel echt een detail-dingetje is van mij, maar helemaal lekker vind ik het niet.
Deplezanteman @Kroesss19 december 2023 13:44
Ik ben het met je eens dat wat betreft de nieuwswaarde het had voldaan om te zeggen; er liggen plannen van Insomniac op straat tot en met 2030. Maar om het zo bij naam en details te noemen geeft mij dezelfde indruk die ik krijg als er een 'leaker' account op Twitter voorbijkomt. Daar denk ik ook altijd bij van dat het enigszins disrespectvol is tegenover de ontwikkelaars. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat Tweakers interessante artikelen moet schrijven en ik er ook gewoon op heb geklikt.
Scriptkid @Kroesss19 december 2023 13:43
of we versterke het feit dat een aantal bedrijven de juiste keuze maakt en zich niet laat afperse en daarmee laat zien, boei dat onze content bekend is jammer dat we het niet zelf conden publiceren maar ja dit is ook goed.

hackers ga maar een ander target zoeken of stop gewoon want van on krijg je niks.
wout313 @Kroesss19 december 2023 15:44
Wat ik dan niet snap is dat Tweakers dan weer niks noemt over de gestolen data m.b.t. de werknemers van Insomniac. Ik zie bij veel andere sources genoemd worden dat er veel persoonsgegevens zoals adressen enzo gestolen zijn.

Nvm that. totaal het bericht van vorige week gemist waarin dit wel benoemd werd

[Reactie gewijzigd door wout313 op 22 juli 2024 22:21]

geert1 19 december 2023 13:54
Ik hoop dat dit geen grote schade doet aan Insomniac, want het is één van de beste studio's van het moment. De langetermijnplannen klinken interessant; de Marvel-licentie is beter besteed aan Insomniac dan aan de meeste andere studio's.

Erg rot dat dit gebeurt, maar het lekken van toekomstplannen en screenshots hoeft op zich niet het einde van de wereld te zijn. We weten nu erg vroeg af van het bestaan van aankomende games, wat marketing-technisch niet ideaal is, maar ook geen ramp. Met de lange ontwikkeltijden van tegenwoordig is het wachten altijd lang.

Concurrenten kunnen nu misschien oneerlijk voordeel halen uit de gelekte zakelijke informatie zoals budgetten, de programmatuur en structuur van de Insomniac-projecten. Tegelijk is die informatie niet zomaar te gebruiken om Insomniac voorbij te streven of hun games eenvoudig na te bootsen. Vanwege de technische complexiteit ervan, en er zit ook nog gewoon auteursrecht op uiteraard. Laten we hopen dat de studio door kan met het maken van deze games zonder grote problemen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 22:21]

Wolfos
@geert119 december 2023 14:55
Vanwege de technische complexiteit ervan, en er zit ook nog gewoon auteursrecht op uiteraard.
Tja, ik heb weleens gelekte gamecode gezien maar je haalt er toch niks nuttigs uit. Het meeste is een rommeltje of oplossingen waar je zelf ook wel op was gekomen.
Hun engine ga je toch niet kopiëren want A: ze pakken je, B: je hebt zelf al een engine en C: je kunt er toch niks mee beginnen.

Als je iets interessant vind aan een specifieke game kun je beter gewoon vragen. Er zijn weinig geheimen tussen programmeurs onderling.
geert1 @Wolfos19 december 2023 15:00
Mee eens; bijvoorbeeld een goed karakter-animatiesysteem is toch niet zomaar uitwisselbaar tussen games en engines, en goede ontwikkelaars van AAA games weten al hoe die te maken (of hebben er meerdere op de plank liggen van eerdere games). De wet plus de technische complexiteit weerhoudt andere ontwikkelaars van het overnemen hiervan.

Weten waar Insomniac mee komt, wanneer en met welke budgetten, maakt het wel makkelijker voor concurrenten om te anticiperen en in te spelen op die planning. Andere ontwikkelaars zouden hun titels kunnen vergelijken, en die aanpassen van features tot releasedatum om het te "winnen" van Insomniac. Dus een lek als deze kan alsnog best nadeel hebben, maar eerder zakelijk dan op technisch vlak. Ik hoop dat het meevalt.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 22:21]

Gamebuster 19 december 2023 14:48
Is het ethisch verantwoord van tweakers om screenshots van de gestolen content te delen?
RoamingZombie @Gamebuster19 december 2023 15:50
Dat zijn screenshots van een teaser die wel officieel gereleased is.
Gamebuster @RoamingZombie19 december 2023 20:37
oh ok nvm dan
uchiha tijntje 19 december 2023 17:34
Zonde dat Insomniac als Marvel fabriek / “handmaid” wordt ingezet. Ze hebben in mijn beleving juist de beste en meest creatieve games ontwikkeld als ze vrijheid hebben in hun IP. Verder best wel bijzonder nieuws dat Wolverine pas in 2026 komt waar velen nog gehoopt hadden op 2024. Venom zal waarschijnlijk een DLC/Expansion zijn van Spiderman in een Venom jasje. Zag verder nog wat beelden, geen idee of ze echt zijn, waarin Wolverine als detective sporen ontdekt via “geur”. Ik hoop dat het fake is, want als het echt is mogen ze dat snel uit de game knippen, wat is dat voor een hopeloos achterhaalde gameplay element.
RoamingZombie @uchiha tijntje19 december 2023 18:22
Juist voor wolverine is geurdetectie nou net weer heel logisch en op z'n plaats. Ik zou het vreemder vinden als dat niet aanwezig was.
Verwijderd @uchiha tijntje20 december 2023 00:44
Met het slechte been uit bed gestapt? Wat een zure reactie zeg.
Zag verder nog wat beelden, geen idee of ze echt zijn, waarin Wolverine als detective sporen ontdekt via “geur”. Ik hoop dat het fake is, want als het echt is mogen ze dat snel uit de game knippen, wat is dat voor een hopeloos achterhaalde gameplay element.
Dit zit ook in de comics: https://screenrant.com/wo...secret-identities-reveal/

Dus dat is niet vreemd.
geert1 @uchiha tijntje20 december 2023 12:19
Honderden games hebben elementen van spoorzoeken en detectivewerk, van Batman Arkham tot The Witcher 3 en Alan Wake 2. En Wolverine's dierlijke krachten geven hem een zeer precies reukvermogen; dat is al decennia lang deel van het karakter. Dus ik zie het probleem totaal niet.

Insomniac heeft met de Marvel-licentie zo ongeveer hun beste games afgeleverd (Spider-Man en Miles Morales). En ze gaan niet all-in op Marvel want er komt ook een nieuwe Ratchet & Clank en een nieuw IP.

Dat titels lang op zich laten wachten is ook niet specifiek aan Insomniac - zij zitten qua productiviteit juist boven gemiddeld. De hele industrie is traag geworden, dus vooruit plannen tot 2030 zullen zowat alle studio's doen tegenwoordig.

Uiteraard mag iedereen zat zijn van Marvel, maar dit gezeur richting Insomniac gaat nergens over.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 22:21]

Jumpman 19 december 2023 13:45
Mooi dat het er op lijkt dat ze niet betaald hebben.

Blijkbaar hebben ze afweging gemaakt en nu een hoop publiciteit voor de aanstaande games. Als dit het belangrijkste is wat ze uit de 1.67 terabyte aan data hebben kunnen halen, dan snap ik dat Insomniac niet betaald heeft. De games lagen wel in de lijn der verwachtingen na de aankondiging van Wolverine.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 22 juli 2024 22:21]

CH4OS @Jumpman19 december 2023 14:34
Mooi dat ze niet betaald hebben.
Er zijn geen details over los gelaten, dus of er wel of niet betaald is, is niet duidelijk:
Het is niet duidelijk in hoeverre de bedrijven gereageerd hebben op eisen van de ransomwarebende en hoe de aanval precies verliep
De eisen zijn dan ook niet bekend, dat ze daar niet op in zijn gegaan is duidelijk, maar dat hoeft dus niet per definitie in geld te zijn geweest.
Verwijderd @CH4OS19 december 2023 16:38
De eisen zijn bij tweakers niet bekend, maar bij bloomberg wel:

https://twitter.com/jason.../1737122057513513203?s=19

Ze hadden namelijk 2 miljoen dollar geëist

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:21]

livePulse 19 december 2023 14:27
Free advertising en hype!
Wim Cossement 20 december 2023 13:25
Ze kunnen er ook nog gewoon een Nightmare on Elm street spel van maken... :P
PinusRigida 21 december 2023 14:05
volledig off-topic maar toch, een vraag die ik me al jaren stel:

- Hoe kan Wolverine z'n polsen bewegen wanneer z'n messen/klauwen ingetrokken zijn?

Iemand een idee?

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