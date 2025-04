Spider-Man 2 komt op 30 januari uit voor pc

Spider-Man 2 wordt op 30 januari uitgebracht op de pc via Steam en de Epic Games Store. De port is ontwikkeld door het Nederlandse Nixxes. Insomniac Games bevestigt tegelijk dat er geen verhaal-dlc voor de game wordt uitgebracht.

De pc-port van Spider-Man 2 krijgt verschillende nieuwe functies, zoals ondersteuning voor muis en toetsenbord en ultrawidemonitors. Ook komen er meer grafische instellingen beschikbaar, waaronder raytracingopties. Op een later moment moet er meer informatie over deze functies en over de aanbevolen pc-specificaties beschikbaar komen, laten Insomniac Games en Nixxes weten in een blogpost.

De pc-versie bevat alle content die na de release aan de game werd toegevoegd, zoals de New Game+-modus en extra outfits. Insomniac zegt daarbij dat er niet gewerkt wordt aan verhaal-dlc. De eerste Spider-Man-game kreeg wel verhalende content na de release. Bij de ransomwareaanval op de gameontwikkelaar werden eind vorig jaar bovendien interne bestanden buitgemaakt die leken te wijzen op de komst van dlc voor Spider-Man 2.

Spider-Man 2 werd vorig jaar op 20 oktober uitgebracht voor de PlayStation 5. In de game moeten hoofdpersonages Peter Parker en Miles Morales het opnemen tegen onder meer Venom, Lizard en Kraven. Tweakers schreef destijds een review van de game. Het spel is het vervolg op de 2018- en 2020-games Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales. Die spellen kregen in 2022 al pc-ports, die eveneens werden ontwikkeld door Nixxes.