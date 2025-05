Weinig franchises dragen het predikaat ‘klassieker’ zo terecht als Prince of Persia. De in 1989 verschenen sidescroller maakt voor veel gamers deel uit van de selectie games die horen bij hun eerste spelervaringen. Dat komt mede doordat de game in de jaren na zijn release werd overgezet naar veel verschillende platformen; de originele Prince of Persia is op meer dan twintig platformen te spelen (geweest). In de drieënhalve decennia die volgden, beleefden we meerdere reboots, die zich ondanks best wat succes nooit echt konden meten met de status van het origineel. Bovendien is het al weer even geleden dat er een volwaardige Prince of Persia-game verscheen. Zou je remakes en mobiele games negeren, dan is The Forgotten Sands uit 2010 zelfs de recentste volwaardige game in de serie. Tenminste, dat was tot deze week zo, want inmiddels hebben we met Prince of Persia: The Lost Crown een gloednieuwe prins.

The Lost Crown is een nieuw, losstaand onderdeel van de langlopende franchise, maar de wortels van de franchise zijn goed zichtbaar, zelfs op meerdere manieren. In de eerste plaats hebben we hier te maken met een sidescroller, waarmee de connectie met het origineel direct gemaakt is. Daarnaast speelt tijd weer een belangrijke rol in het verhaal, met ook zijn uitwerking op de gameplay, wat een brug slaat met de latere trilogie, die begon met The Sands of Time. Zo is deze nieuwe game ook een viering van oude hoogtijdagen, aan wie velen warme herinneringen zullen hebben.

Video van Ubisoft waarin de verschillende elementen van de gameplay in Prince of Persia: The Lost Crown worden doorgenomen.

Dat betekent echter niet dat Prince of Persia blijft hangen in het verleden. Deze nieuwe game betekent op allerlei manieren een nieuwe start voor de franchise, te beginnen met een nieuwe prins en een nieuw verhaal. De game draait om Sargon, die als krijger en lid van de illustere Immortals richting Mount Qaf trekt om de ontvoerde Prince Ghassan te bevrijden. Eenmaal in het gebied op en onder Mount Qaf blijkt dat de krijgers zich in een zeer mysterieus gebied hebben begeven, waar tijd niet de normale, lineaire factor is die het normaliter is. Daarnaast blijken niet alle personages in het verhaal even trouw aan de ontvoerde prins. Hoe dat zit en hoe Sargon daar in past, verklappen we niet, maar het plot zit in elk geval best leuk in elkaar.

Ook in de opbouw van de game brengt The Lost Crown de serie een nieuwe start. De game laat je de spelwereld stukje bij beetje ontdekken, waarbij nieuwe vaardigheden nieuwe paden openen en zo andere delen van de spelwereld ontsluiten, terwijl de steeds groter wordende mogelijkheden je ook in staat stellen af te rekenen met diverse lastige baasgevechten. De keuze voor een Metroidvania is nieuw voor de serie, maar niet verrassend. Het subgenre behoort tot een van de populairste van de laatste jaren. Belangrijker: het past uitstekend bij de sidescrolling stijl van Prince of Persia. De overzichtskaart die je al spelend bij elkaar verzamelt, geeft dat goed weer en laat ook mooi zien op welke manieren de makers stukjes van de wereld gaandeweg aan elkaar vastknopen.