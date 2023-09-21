Cisco wil loganalysebedrijf Splunk overnemen voor 28 miljard dollar

Cisco heeft een overeenkomst met loganalysebedrijf Splunk gesloten om laatstgenoemde over te nemen voor 28 miljard dollar. Het securitybedrijf wil hiermee naar eigen zeggen 'de volgende generatie van op AI gebaseerde beveiliging en observability' mogelijk maken.

Cisco wil Splunk overnemen voor 157 dollar per aandeel, wat neerkomt op een totaalbedrag van circa 28 miljard dollar. Dit is volgens Reuters de grootste overnamedeal die Cisco ooit gesloten heeft en maakt van die partij een van de grootste softwarebedrijven ter wereld.

In een gezamenlijk persbericht laten de bedrijven weten dat de overname moet zorgen voor betere op AI gebaseerde cybersecuritysoftware, zodat bedrijven niet enkel beveiligingsdreigingen kunnen detecteren en verhelpen, maar ook toekomstige dreigingen voortijds moeten kunnen voorspellen en voorkomen. Verder wordt er gezegd dat de overname observability in hybride en multi-cloudomgevingen mogelijk moet maken. Dat is een term binnen devops die wordt gebruikt voor debugging- en monitoringsoftware van livesystemen. Verdere informatie over de plannen wordt niet gegeven.

Splunk levert software om grote hoeveelheden data, zoals logbestanden, te verzamelen, analyseren en doorzoeken. Het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een verlies van 63 miljoen dollar, aldus Forbes. De raden van bestuur van beide bedrijven hebben unaniem voor de overname gestemd, laten Cisco en Splunk weten. De bedrijven verwachten de deal in het derde kwartaal van 2024 rond te krijgen.

Update: 20.05: in een eerdere versie van het artikel werd gesteld dat Splunk een AI-analysebedrijf was. Dat klopt niet, het bedrijf richtte zich voorheen niet op AI. Het artikel is hierop aangepast.