Cisco wil loganalysebedrijf Splunk overnemen voor 28 miljard dollar

Cisco heeft een overeenkomst met loganalysebedrijf Splunk gesloten om laatstgenoemde over te nemen voor 28 miljard dollar. Het securitybedrijf wil hiermee naar eigen zeggen 'de volgende generatie van op AI gebaseerde beveiliging en observability' mogelijk maken.

Cisco wil Splunk overnemen voor 157 dollar per aandeel, wat neerkomt op een totaalbedrag van circa 28 miljard dollar. Dit is volgens Reuters de grootste overnamedeal die Cisco ooit gesloten heeft en maakt van die partij een van de grootste softwarebedrijven ter wereld.

In een gezamenlijk persbericht laten de bedrijven weten dat de overname moet zorgen voor betere op AI gebaseerde cybersecuritysoftware, zodat bedrijven niet enkel beveiligingsdreigingen kunnen detecteren en verhelpen, maar ook toekomstige dreigingen voortijds moeten kunnen voorspellen en voorkomen. Verder wordt er gezegd dat de overname observability in hybride en multi-cloudomgevingen mogelijk moet maken. Dat is een term binnen devops die wordt gebruikt voor debugging- en monitoringsoftware van livesystemen. Verdere informatie over de plannen wordt niet gegeven.

Splunk levert software om grote hoeveelheden data, zoals logbestanden, te verzamelen, analyseren en doorzoeken. Het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een verlies van 63 miljoen dollar, aldus Forbes. De raden van bestuur van beide bedrijven hebben unaniem voor de overname gestemd, laten Cisco en Splunk weten. De bedrijven verwachten de deal in het derde kwartaal van 2024 rond te krijgen.

Update: 20.05: in een eerdere versie van het artikel werd gesteld dat Splunk een AI-analysebedrijf was. Dat klopt niet, het bedrijf richtte zich voorheen niet op AI. Het artikel is hierop aangepast.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 16:11
44 • submitter: RefriedNoodle

21-09-2023 • 16:11

44

Submitter: RefriedNoodle

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Reacties (44)

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Creesch 21 september 2023 16:18
grote hoeveelheden door AI-gegenereerde data,
Ik denk dat hier een vertaal fout heeft plaatsgevonden. Splunk levert software voor de analyse van grote hoeveelheden data zoals logging, etc. Het zit in dezelfde hoek als de ELK stack. Daar is niks AI specifieks aan.
Ik heb even gekeken of Splunk zelf tegenwoordig AI in de marketing opneemt, maar dat lijkt ook niet het geval te zijn. Wel zie ik dat men het heeft over "machine generated data", wat wellicht verward is met "machine learning" bij het vertalen voor dit nieuws bericht? Machine generated data is echter alle door computers gegenereerde data zoals logs en andere metrics.

edit
Nevermind, ik had even een CTRL+F moeten doen op het persbericht. Het komt direct daar uit zie ik nu, dus wat dat betreft, klopt dit artikel. Feitelijk slaat het gebruik van AI echter nog steeds nergens op en is het echt pure marketing...

[Reactie gewijzigd door Creesch op 23 juli 2024 22:10]

MischaBoender @Creesch21 september 2023 16:23
Splunk is inderdaad geen "AI-analysebedrijf" zoals in de titel staat. Komt een beetje over als een erg haastig in elkaar gezet artikel.

Pers bericht:
Cisco to Acquire Splunk, to Help Make Organizations More Secure and Resilient in an AI-Powered World
beerse @MischaBoender21 september 2023 17:24
Nu je het hier rechtstreeks kopieert, zie ik dat ze juist GEEN AI gebruiken waar de rest (an AI-powerd world) het wel gebruikt.

Splunk ken ik vooral als tool om de logs van veel systemen (computers, netwerk-apparatuur) op te nemen en te co-releren zodat daar gefundeerde uitspraken uit te kunnen maken.
Cergorach
@Creesch21 september 2023 16:49
Nevermind, ik had even een CTRL+F moeten doen op het persbericht. Het komt direct daar uit zie ik nu, dus wat dat betreft, klopt dit artikel. Feitelijk slaat het gebruik van AI echter nog steeds nergens op en is het echt pure marketing...
Nergens staat "AI-analysebedrijf Splunk", er staat "cybersecurity firm Splunk" en "We're excited to bring Cisco and Splunk together. Our combined capabilities will drive the next generation of AI-enabled security and observability,".

Wel is Splunk bezig met AI en ML:
https://www.splunk.com/en...and-machine-learning.html
- peter - @Creesch21 september 2023 16:20
Idd, ik ken t van systeem monitoring.
nopcode @Creesch21 september 2023 23:21
In het security luik heb je Splunk UBA maar is niet zo spectaculair.
Blue Eyed Devil 21 september 2023 16:29
Zoals @Creesch al zei, Splunk is zoveel meer dan een AI-analyse bedrijf. Het is een cyber security bedrijf met als core business het voorzien van een platform (SIEM, Security Information & Event Management) om grote hoeveelheden data te analyseren. Oorspronkelijk werd dit vooral gebruikt door Security Operations teams binnen bedrijven, maar tegenwoordig zijn ze ook aan het focussen op andere delen van bedrijven. (Ik denk maar aan financien, DevOps/Infrastructure,...

Sinds juni 2023 (dit hebben ze dan ook zelf aangekondigd) gaan ze zich meer focussen op AI, om er voor te zorgen dat AI ook een toegevoegde waarde in hun product heeft. Ook al heeft hun platform al jaren machine learning mogelijkheden.

Het enige persbericht dat ik kon vinden dat exact de woorden "AI" in de titel heeft is het persbericht dat is uitgebracht door Forbes (https://www.forbes.com/si...-in-28-billion-cash-deal/). En dit klopt dus ok niet helemaal.

Is het mogelijk om de titel een beetje aan te passen en beter weer te geven wat Splunk echt doet dan alleen de focus te leggen op AI?
Jerie @Blue Eyed Devil21 september 2023 17:06
Precies, het is een bedrijf dat SIEM levert aan met name NOCs en SOCs. Dat ze ook iets met ML en AI doen zal vast maar dat is niet hun core business of core product. Onzinnige titel, die ook nog eens bewijst dat de redacteur te weinig over het product en bedrijf weet. Dat is trouwens niet ernstig, want van fouten maken kun je leren.
brisky 21 september 2023 23:48
Splunk overnemen was waarschijnlijk goedkoper dan hun licenties te vernieuwen :’)
Punkbuster @brisky22 september 2023 09:05
Verslikte mij in mijn koffie door deze comment haha
haam 21 september 2023 16:52
Het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een verlies van 63 miljoen dollar
Ik blijf me altijd verbazen over dit soort deals. Normaal betaal je x keer de winst of jaaromzet, maar in tech mag je bakken verlies maken om miljarden te kosten
beerse @haam21 september 2023 17:32
Soms is het gewoon handel. Begin van deze eeuw werkte ik bij een software-ontwikkelaar die gebruik maakte van een product van een ander bedrijf. Daarvoor moest weer eens netjes de licentie betaald worden maar dat bedrag liep nogal in de papieren. Bij nader inzien bleek dat de (beurs)waarde van dat bedrijf ongeveer 10 keer het te betalen licentie bedrag was. Toen zijn er andere afdelingen van beide bedrijven met elkaar gaan praten en was de overname daar.

Een paar jaar later gebeurde het zelfde aan de andere kant en werden wij zelf overgenomen.
haam @beerse21 september 2023 17:43
Das goddome een fijn licentietarief, 2,8 miljard.
Groningerkoek @haam21 september 2023 18:26
Jouw methode gaat op voor bedrijven die redelijk stabiel zijn en naar verwachting ook rond hun cijfers blijven schommelen tenzij je er zelf nog fors in investeert om groei mogelijk te maken.

Bij andere bedrijven echter is er de verwachting dat omzet/winst in de toekomst enorm zal toenemen, en dan baseer je de waarde daarop, daarnaast zegt omzet/winst helemaal niets over de patenten en andere eigendommen welke het bedrijf heeft.
ruderodeo @haam21 september 2023 20:46
Ik ben ook heel benieuwd wat de markt hiervan gaat vinden op de iets langere termijn.

Cisco stapelt zijn cash enorm op. Dividendgroei bleef al 2 jaar wat achter ten gunste van de cash positie. Hopelijk blijkt deze aankoop verstandiger dan het uitkeren van hoger dividend...
Aalard99 21 september 2023 16:27
Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen, Cisco is al de koning in overnames. Veel van hun producten zijn niet oorspronkelijk door Cisco zelf ontworpen maar in bezit gekomen door overnames.

Daarnaast zie ik om me heen dat bedrijven Splunk te duur vinden worden en overstappen op ELK.
Yzord @Aalard9921 september 2023 16:46
Vandaar de volmondige ja om overgenomen te worden door Splunk. Ze hebben al een aardig verlies geleden en zien waarschijnlijk een lek in het schip ontstaan door hun hoge prijzen. Waarom Cisco ook zo’n flink bedrag wilt neerleggen zou bij mij, als ik aandelen zou hebben, vraagtekens oproepen. Het is een bedrag waar je u tegen zegt.

Cisco noemt het de volgende generatie van op AI gebaseerde beveiliging en observability en aangezien ze veel netwerk gerelateerde producten verkopen heb ik zo’n flauw idee dat men in de logs van deze producten kunnen wroeten en laat Splunk daarin nou gespecialiseerd zijn. Ik zou, als ik Cisco producten in mijn bedrijf heb hangen, hier toch met een scheef oog naar kijken. Vooral na wat Snowden in 2013 uit de doeken heeft gedaan.

Het blijft netwerk apparatuur en deze hebben altijd wel een lijntje met het internet. De logs van deze apparaten zijn een grote bron van informatie.
Rukapul @Aalard9921 september 2023 18:02
Daarnaast zie ik om me heen dat bedrijven Splunk te duur vinden worden en overstappen op ELK.
Of dat men enthousiast begint te loggen en dan realiseert dan men leegloopt op het volume-based licensing model = betalen voor (vrijwel) ongebruikte data.

In (security) analyse verzamel je altijd data voor meerdere doelen: exploratie, alerting, analyse. Volume-based licensing gericht op het 2e kan heel erg in de papieren lopen voor het 1e en 3e.
shoombak 21 september 2023 16:40
Bijzonder, volgens mij heeft Splunk de beste tijd gehad en is het licentiemodel niet meer van deze tijd
Xenir @shoombak21 september 2023 18:45
Eens ja. Ik heb er vroeger veel mee gewerkt, zowel voor sec. logging als voor applicatielogging./debugging, wat je overigens ook in ELK kan stoppen.

Het licentiemodel o.b.v. hoeveel verkeer wat je Splunk instuurt per dag is 'ouderwets' te noemen, maar kan in sommige gevallen nog best aardig zijn als je niet te veel data hebt. Je moet wel zelf de software hosten (en onderhouden) en anno 2023 denk ik dat er betere alternatieven zijn.
MischaBoender @Xenir21 september 2023 21:43
Ter info ook voor @shoombak, Splunk heeft tegenwoordig ook een SaaS variant waar je een licenties op basis van workload voor kan nemen ipv puur ingest.
4tro 21 september 2023 21:11
Ik denk dat Cisco keek naar de maandelijkse rekening van splunk en dacht: "dit moet goedkoper kunnen" :+
aadje93 @4tro21 september 2023 21:56
vorig jaar had heel splunk 3.65 miljard omzet van alle klanten, denk dat het nog wel mee valt bij Cisco dan ;)
4tro @aadje9321 september 2023 22:02
Sure, maar iedereen in de IT weet dat iedereen wel splunk kan en wil draaien, totdat de eerste rekening binnenkomt :|
meowmofo 21 september 2023 16:15
Ono.... Cisco en software ontwikkelen zijn nooit een heel gelukkig huwelijk geweest.

Waarom wordt hier specifiek gesproken over AI-gegenereerde data? We hebben het hier toch over het bedrijf achter de gelijknamige tool Splunk die gewoon allerlei data kan analyseren? Of is het klassieke Splunk iets anders?
MischaBoender @meowmofo21 september 2023 16:28
Op basis van dit bericht zou je inderdaad denken dat dit een hele andere Splunk is dan die "iedereen" kent, maar dat is niet zo.
Mirved @MischaBoender21 september 2023 16:38
ik had nog nooit van het bedrijf gehoord en vond het bijzonder dat er zoveel geld wordt betaald voor zo'n onbekend bedrijf maar het zal vast wel bekend zijn binnen de specifieke branch.
SVMartin @Mirved21 september 2023 17:26
Binnen IT erg bekend bij (Dev)Ops teams die iets doen met monitoring observability.

Google ook eens naar dynatrace, grafana, elastic, datadog, opentelemetry, en de vele alternatieven.
cariolive23 @Mirved21 september 2023 18:49
Dan werk je blijkbaar niet in de wereld van netwerken en IT security. Er zullen maar weinig grote organisaties zijn die géén Splunk gebruiken of overwegen het te gaan gebruiken.
x280 @Mirved21 september 2023 16:54
Het wordt bijna overal gebruikt...
Mirved @x28022 september 2023 07:12
Nee hoor. Op ons architectenbureau gebruiken we het niet. Even gevraagd op mijn vrouw haar accountantskantoor ook niet. Begrijp uit andere reacties dat het veel gebruikt wordt bij grote IT bedrijven maarja dat is zeker niet overal.
lenwar
@meowmofo21 september 2023 16:23
Waarom wordt hier specifiek gesproken over AI-gegenereerde data?
[grapje]Omdat alles beter is met AI? :) [/grapje]

Waarschijnlijk heeft Splunk wel een paar modules die specifiek bedoeld zijn om AI-gegenereerde data te kunnen verwerken. En dat klinkt natuurlijk veel sexyer dan te zeggen dan logging-aggratie en analyse bedrijf. (dit is voor Tweakers veel beter voor de zoekmachine-indexatie ;) )
Godjira 21 september 2023 19:02
Dit is echt een heel raar artikel. Zoals velen al aangeven is Splunk een tool om logs mee te analyseren, eenvoudig via goede web interfaces en hele sterke filter mogelijkheden. Je kunt correlaties zoeken, etc.

De hele verwijzing naar AI vind ik niet passen.
SolidShadow @Godjira21 september 2023 20:20
Splunk en Cisco hebben gezamenlijk kenbaar gemaakt; dat het twee gevestigde leiders samen brengt en beide bedrijven elkaar aanvullen in AI, Security en Full stack observability. De verwijzing naar AI is op zijn plaats.
aadje93 @Godjira21 september 2023 21:55
logs en ai zoveel mogelijk in je bericht voor goede google indexing hé
Anonymoussaurus 21 september 2023 16:17
Er is ook een blog over geschreven door Splunk: https://www.splunk.com/en...l-software-companies.html

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