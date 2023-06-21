Twitch-streams krijgen specifiekere labels om seks en geweld aan te duiden

Streams op Twitch krijgen vanaf woensdag meer labels om expliciete content aan te duiden. Waar er tot nu toe alleen een 'Mature'-label was, komen er nu aparte labels voor games voor volwassenen, doorlopend schelden, focus op seks, geweld en gokken.

Twitch wil dat de labels zorgen voor een veiligere community voor jongere gebruikers, zegt het bedrijf. Streamers moeten de labels zelf invoegen. Kijkers kunnen suggesties aandragen als zij denken dat streamers een label zijn vergeten. Een menselijke moderator van Twitch kijkt dan mee of dat terecht is.

De maximale straf voor het niet toepassen van een label is dat Twitch het label voor een periode van enkele dagen of weken automatisch toepast op alle streams vanaf dat account. Schorsen van accounts voor het niet-labelen van streams of delen van streams zal niet gebeuren.

Als streamers een game spelen met een M-rating, iets dat staat voor Mature, komt het label er automatisch aan te hangen. Alle andere labels zijn alleen handmatig toe te voegen. De labels zijn per direct beschikbaar. Labels hoeven niet een hele stream te blijven: streamers kunnen per gedeelte van een stream een label toevoegen of juist weghalen.

Twitch: content labels
Twitch: content labels

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-06-2023 09:25 104

21-06-2023 • 09:25

104

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Reacties (104)

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MrDummy 21 juni 2023 10:28
Enige waar ik niet mee blij ben: de oneerlijke concurrentie.
Natuurlijk zijn er genoeg viewers met verstandige kop die niet naar hottube streams kijken.
Maar waar ik niet blij mee ben is dat deze streamers in hottube sneller Partner status kunnen krijgen dan een normale gamer die veel harder voor moet werken voor Partner status. Dat is oneerlijk.

Twitch heeft niet meer zichtbare gelijkheid dankzij deze extra categories afgelopen jaar. Je ziet gewoon hoe snel hottube streamers in viewers en followers oplopen. Je hoeft maar mooi lijf hebben en het breekt al uit als het eenmaal ontdekt is. Na paar maanden alweer Partner status.

Ik ken veel streamers die jaren hard voor moeten knokken (ik ben ook streamer en volgt ontwikkelingen van andere streamers die ik ken en mee bevriend zijn) voor beetje hakken over de sloot. Het is niet leuk meer. Stress zit er best wel bij.

Ik kan best voorstellen wel dat veel viewers gewoon snel op kanalen afgaan die met seksuele content hebben. Vooral mannelijke viewers gooien geld op en vragen regelmatig 'wil je even omdraaien' of 'schud eens even wat'. Snap je het nu waarom community op Twitch niet meer leuk is.
Gelukkig is community iets beter dan Kick, want dat is nog smeriger daar.

En omdat dit niet gaat veranderen, zal de concurrentie hard blijven voor anderen. Ook als je niet over mooie lichaam beschikt, als vrouw. Of dat je liever gekleed blijft, blijf je fors achter. Dus als je wat wil scoren als vrouw, ja.... je moet bijna letterlijk je borsten laten zien voor meer kijkers. Veel vrouwen merken dat ook en gaan toch doen omdat het meer geld oplevert. Dus niet alle vrouwen zijn eerlijk bezig en trekken niks aan van andere vrouwen. Ze spelen dus gewoon mee in "sex spelletje" met de viewers, maar daarmee worden vrouwen wel bijna onzichtbaar "seksslaafje" van de chat. En sommigen vinden het zelfs leuk, alleen voor meer geld. Zetten zelfs onlyfans pagina op en doen daarin stapje verder in. Je kan de rest raden.

Merk ook op dat raiden bijna niet gebeurt uit angst dat ze kijkers verliezen. Je voelt dat angst gewoon bij sommige vrouwen. Alleen als ze elkaar kennen natuurlijk. Je ziet wel verschil in kijkers als ze samen streamen. Maar raiden, nee. Normale gamers raiden veel meer want het is bijna hetzelfde game en er is niks bijzonders dan meer vrienden maken, en veel streamers raiden dan ook weer terug als dank. Zo krijg je een leuke community mee, meer respect voor elkaar en help je ook meer mensen mee.

En nog iets. Twitch heeft ook Twitchcon. Daar is een probleem: veel vrouwen durven het niet. In stream ben je veilig thuis en vaak alleen. Maar daar op conventie sta je tegenover duizenden mannen die zowat je hele lichaam kennen. Het geeft niet altijd veilig gevoel hoor.
Voor normale gamers zijn er veel minder problemen op privacy. Maar dit is compleet anders omdat je lichaam (deels) bloot is geweest op streams en ineens tegenover mannen die je nooit hebt gezien op chat, dat is echt compleet anders. De mannen kijken eerder naar je lichaam dan naar je gezicht. Misschien zelfs even aanraken als toppunt. Dat is waarom hottube groep vrijwel nutteloos is in combinatie met Twitchcon. Misschien paar hele grote streamers, maar die hebben vaak iemand die boel in gaten houdt en haar beschermt. Zelden helemaal alleen.

En ik denk niet dat de aanpassingen de jongeren onder 18 wegblijven hiervoor. Sterker nog, ze komen sneller terug. Gewoon omdat het spannender is.
Turps @MrDummy21 juni 2023 11:30
Ik snap nou niet precies op basis van je verhaal wat de oneerlijke concurrentie is. Boost Twitch op voorhand al Hottub streams in visibility? Of is het enkel de aanwezigheid van het soort streams die je niet eerlijk vindt?

Je kijkt natuurlijk een Twitch stream voor de persoon die streamt, voor sommige zal dan persoonlijkheid vooral meetellen, maar aan de hand van je verhaal begrijp ik dat velen ook graag het uiterlijk meewegen in hun keuze. Maar ik zou dat op zichzelf niet oneerlijke concurrentie noemen. De een trekt veel views omdat hij onfeilbare humor heeft, de ander omdat hen geboren is met onmenselijke reactietijden die iemand haast bovennatuurlijk goed laat zijn in een shooter, en iemand anders omdat het uiterlijk goed werkt in de aandacht lokken van hitsige pubers met veel te veel vrije tijd ;)
Benjamin- @Turps21 juni 2023 12:36
Ik denk dat het dan goed is om even terug te gaan in de geschiedenis van Twitch.

Twitch (JustinTV) was vroeger exclusief gamen. Geen gamegerelateerde onderwerpen waren toegestaan, geen cosplay spullen maken, geen schilderwerk van gamen, geen talkshows enz.

Daar kwam op een gegeven moment een verandering, gamegerelateerde content werd toegestaan, artistieke dingen werden toegestaan enz.

Naast deze regels, had je regels rondom kleding, voorheen was een diepe decollete, of bijvoorbeeld een man zonder shirt, toegestaan. Maar omdat de focus in sommige streams daar teveel op begon te liggen, werd dat verboden. Het platform moest immers voor alle leeftijden geschikt zijn, en de focus moest zijn op content van bijv games, koken, schilderen enz. Het lichaam moest iig niet het onderwerp zijn.

Ergens vond iemand geloof ik een loophole, dat kleding passend moest zijn bij de activiteit. Call of Duty spelen in een bikini achter je PC, was niet toegestaan. Echter in een hottub was dit wel gepast, want ja daar zit je nu eenmaal in zwemkleding in. En beetje voor beetje werd Twitch voor goed geseksualiseerd.

In plaats van deze streams te bannen, lieten ze het in leven, het levert natuurlijk veel geld op. Maar waar Twitch ooit puur om gamen ging, en ze gingen uitbreiden om gerelateerde content toe te laten, is het nu een chaturbate light geworden.

Het interessante van dit alles, is dat ik niet begrijp waarom deze streams zo populair zijn. Het hele internet staat vol met naakte vrouwen, inclusief op cam sites waar ze veel meer laten zien. Dat je misschien nog je favoriete game streamer halfnaakt wil zien, kan ik nog begrijpen, maar de meeste doen alleen maar dit, het zijn gewoon softcore camgirls, dus waarom daar naar kijken?

Verschil in dit alles, is dat iemand misschien voor een gamestream op Twitch gaan, maar vervolgens een half naakte vrouw toch een stuk interessanter vinden.
En ja er zit echt wel verschil tussen iets aanbieden wanneer je iets anders zoekt, of dat je het zelf moet opzoekt.

Als je mijn youtube feed zie, dan ga je echt geen geseksualiseerde content zien, echter zou ik tiktok gebruiken, en laten ze hun algoritme op mij los, dan geloof ik zonder meer dat ik langer bij half naakte dames blijf kijken, en daardoor mijn feed volstaat met dit soort content. Ik zoek er niet op, maar als het langskomst... dan tja... dan blijf ik wat langer kijken. Zo werkt dat ook voor al die jongen/mannen die naar Twitch gaan.
Turps @Benjamin-21 juni 2023 12:51
Bedankt voor de interessante achtergrond! Geen oneerlijke concurrentie dus, maar simpelweg Twitch die een weg ingeslagen is waar de OG 'gamers' van Twitch het niet mee eens zijn en niet in hun voordeel is. Ik heb even zowel Twitch als Kick bekeken, en zijn beide inderdaad niet echt sites waar ik een jong kind op zou laten. Een groot gedeelte van de populairste streamers zijn ofwel basically softporno providers, of hebben een referral link naar een casino in hun bio staan.

Hopelijk besluit Twitch nu met Kick op de markt, toch nog die "family friendly" weg in te slaan, maar ik heb daar een hard hoofd in. Mensen die voor bikini streams simpen hebben waarschijnlijk meer geld uit te geven dan de paar kinderen die door ouders van Twitch weg gehouden worden.
Benjamin- @Turps21 juni 2023 14:49
Is het daardoor werkelijk geen oneerlijke concurrentie?

Laat ik even een zwart-wit beeld neerzetten.

Zeg jij zit al 5 jaar op Twitch, je kan hier je boterham mee betalen, maar je bent geen supergrote streamer. Nu komen er opeens halfnaakte vrouwen langs die jouw en andere kijkers weghalen, want ja borsten > games. Is dat eerlijk?

Stel je maar voor, jij werkt in een bar, jouw loon is op basis van hoeveel drankjes jij verkoopt, en opeens werken er 2 halfnaakte vrouwen achter de bar, en bijna niemand wilt meer iets van jou kopen?

Je kan dit op het vrije markt model gooien, maar het is concurrentie waar jij eigenlijk niet tegenop kan. Het is niet een kwestie van investeringen oid.

Naast dit alles, zijn de streams die mij worden aangeboden nu op de frontpage, streams waarvan zij denken dat ik ze goed vind, allemaal grotere streams. Dit zijn 6 streams, 3 met 1,5k-4k kijkers, en 3 met 20k-50k kijkers. Dat is echt geen toeval. Dit is geen random selectie. Tevens zijn 5 van de 6 zowel niet streamers als categorieen/games waar ik naar kijk. Heeft dus absoluut niets met mijn kijkgeschiedenis te maken.


Ik heb heel erg het gevoel dat veel mensen Twitch e.d. uit een hobby perspectief bekijken, terwijl het voor een bepaalde groep streamers, veel meer is dan een hobby, zij worden hier absoluut door geraakt. En als andere gewoon betere content bieden, dan zij dat zo, maar dit is geen content, dit is kontent(ieten). En zoals ik al schreef in mijn vorige bericht, Twitch was niet zo, zij hebben opeens de regels veranderd, waardoor dit opeens kon.
Ijsbad @Benjamin-21 juni 2023 18:36
Wat is daar oneerlijk aan? Als iemand dus beter is in z'n werk dan jij verdient hij meer. Dus? (En met 'werk' bedoel ik hier alles wat je publiek van je verwacht.) Sterker nog, je zou het argument kunnen maken dat, zodra mensen meer drankjes van jou kopen, om de analogie maar even door te trekken, vanwege je achterwerk dan vanwege het drankje, dat de aard van je werk veranderd is.

Wat wil je er dan aan doen? Mensen forceren om bij bepaalde mensen drankjes te kopen/ bepaalde streams te kijken? Dan is het heel snel klaar met je streaming.
Benjamin- @Ijsbad21 juni 2023 19:42
Je hebt een overeenkomst met in dit geval een platform. Je bouwt daar iets op, en op een dag wijzigen ze dit, zonder dit met jou te overleggen, goedkeuring enz.

Dus in deze situatie moet je je voorstellen, dat je al jaren aan het investeren in je baan daar, je hele leven bouw je op basis van je werk daar, en de regel is dat vrouwen achter de bar, niet schaars gekleed mogen zijn, om zo de boel eerlijk te houden. Als dan op de 1 op de andere dag alle regels worden veranderd, en zij mogen halfnaakt daar staan, dan is dat oneerlijk ja.

Heb je enige idee hoe moeilijk het is om iets op de bouwen op Twitch? Dus wanneer jij jarenlang je best doet om groter te worden, en je verliest vervolgens veel kijkers omdat borsten leuker zijn dan jouw gameplay, dan is dat niet oke, niet wanneer Twitch iets van 10 jaar heeft gezegd dat bloot niet welkom is.
Ijsbad @Benjamin-21 juni 2023 21:22
Het is toch algemeen bekend dat twitch ronduit onbetrouwbaar is? Ik zou niet weten waarom je daar moeite in wil stoppen. Als mijn werkgever onbetrouwbaar bleek te zijn was ik daar acuut weg.
Benjamin- @Ijsbad22 juni 2023 12:24
Absoluut een terecht punt, vervelende is wel dat wil je games streamen, dan is Twitch de grote speler waar je moet zijn.

Ik zou hier dan ook nooit in willen gaan, het is echt een vreselijk platform geworden, en zeker niet fijn om te gebruiken. Ik hoop dan ook echt dat er beter concurrentie komt, maar voorlopig kunnen spelers als Youtube nog niet eens tegen Twitch op, dus ja wie dan wel.
Tweakert2020 @Benjamin-21 juni 2023 15:31
Die vergelijking gaat niet op. Die mensen die voor de borsten en billen gaan interesseert het toch geen reet wat voor game er gespeeld wordt?
Benjamin- @Tweakert202021 juni 2023 16:00
Heb je mijn berichten gelezen?
Verschil in dit alles, is dat iemand misschien voor een gamestream op Twitch gaan, maar vervolgens een half naakte vrouw toch een stuk interessanter vinden.
En ja er zit echt wel verschil tussen iets aanbieden wanneer je iets anders zoekt, of dat je het zelf moet opzoekt.
De meeste mensen gaan naar Twitch om naar games te kijken, niet naar halfnaakte vrouwen, want als ze daarvoor gingen, dan zouden ze wel chaturbate of pornhub openen. Maar als dan vervolgens een halfnaakte vrouw in beeld is, tja dan zijn er zat die daar toch op klikken, ondanks dat ze toch echt voor iets anders de site deden openen.

Er is een reden waarom clickbait zo'n enorme ding is. Aantrekkelijke thumbnails, spraakmakende koppen, en natuurlijk seks.
Tweakert2020 @Benjamin-21 juni 2023 16:34
De gamers wel, de hottub bezoekers niet :)
Benjamin- @Tweakert202021 juni 2023 19:35
Even een extreem. Je gaat naar de bios om een film te kijken, een stel aantrekkelijke vrouwen (mits je daarop of valt natuurlijk) hebben op de stoelen voor een flinke orgy. Waar kijk je dan naar?

Mensen zijn al snel afgeleidt, maar zeker door seks, wanneer mensen dat zien, zeker de doelgroep van Twitch, dan werkt de rest niet zo goed meer. Het is alcohol neerzetten bij AA. Ja niet iedereen gaat er voor, maar je maakt het wel heel aantrekkelijk, terwijl je er niet voor kwam.
Zerora @MrDummy21 juni 2023 11:45
Wat houd je tegen om ook niet een hottub stream te beginnen? ;)
Kwizz @Zerora21 juni 2023 12:11
Zijn geslacht.
Dafader @Kwizz21 juni 2023 13:16
identificatie issue
Yzord @Kwizz21 juni 2023 13:51
Probeer het eens. Er zijn genoeg mannen en vrouwen die het zouden waarderen als een man ook een hottub stream op zou zetten. En waarom ook niet? Wat een vrouw kan, kan een man ook.
Tintel @Yzord21 juni 2023 16:53
En waarom ook niet? Wat een vrouw kan, kan een man ook.
Nope - dat geldt niet voor allles wat een man of vrouw kan doen. Een man kan echt niet zijn sexualiteit zo makkelijk verkopen als een vrouw. Het is niet onmogelijk maar het is een kwestie van: de afnemer bepaalt. En het moge duidelijk zijn aan de hand van het enorme aantal vrouwen dat actief is op Twitch en OnyFans (en er geld mee verdient).
Bulls @Yzord21 juni 2023 19:10
Maar dan moet je eerst naar de sportschool :z
Verwijderd @MrDummy21 juni 2023 14:31
Ik ben het helemaal eens met je betoog behalve dit:
Gelukkig is community iets beter dan Kick, want dat is nog smeriger daar.
Dat hoeft niet het geval te zijn. Het platform maakt de community niet, dat doen de streamers en de kijkers zelf. Tussen streamers zit een ENORM verschil in het type volger en dus ook community die er opgebouwd wordt.

Het ligt echt aan hoe de streamer en zijn/haar mods met "toxic" gedrag omgaan wat de community leuk of verschrikkelijk maakt. Niet het platform waarop gestreamd wordt, dat is slechts het middel. Natuurlijk begrijp ik dat met mindere handhaving er ook meer toxic mensen zullen opdagen en dat zal vast het geval kunnen zijn op Kick. (ik ben het nog niet tegengekomen iig).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 04:11]

Ijsbad @MrDummy21 juni 2023 18:31
Who cares? Niemand die je forceert te streamen. Het zijn allemaal eigen keuzes, ook als je je blote leuter op het internet wil zetten. Als je het dat waard vindt voor wat het oplevert, lekker doen. Maar dan niet achteraf mekkeren.

Sowieso, het is geen carrière. Het is een hobby die voor sommigen een carrière wordt. Als het niet leuk is kan je er toch gewoon mee stoppen? Werk zat.
Bulls @MrDummy21 juni 2023 19:08
Sex sells and they know it. Onderhand is elke dame op internet al een prostitube. Genoeg van die sites, only fans, myfreecams en dus ook twitch. Deze vrouwen zijn simpel, maar de mannen nog simpeler. :Y) 💸
nzall 21 juni 2023 09:28
Vraag me eigenlijk af hoe ze een label voor "sexual content" kunnen verantwoorden als je geen games mag spelen op het platform die focusen op sexual content. Of moet pakweg een Witcher 3 of Cyberpunk speler dat label toevoegen bij elke seksscene?
Chrono Trigger @nzall21 juni 2023 09:32
Is dit niet ook vooral gericht op rondborstige 'gamers' die in bikini in een badje aan het gamen zijn terwijl de kijkers ditzelfde badwater bestellen van onlyfans?
himlims_ @Chrono Trigger21 juni 2023 09:36
blijf het bizar vinden dat dit een 'bewezen' business model is [..] hoe hopeloos/kansloos moet je zijn om hierin mee te gaan.

mensen betalen om te zien hoe zij aan het gamen zijn [..] voor de prijs waar je zelf de game voor koopt. ik snap de (social)media wereld soms echt niet meer. (*kuch* heeft niets met leeftijd te doen :+)
JDx @himlims_21 juni 2023 09:57
Je hoeft er toch niet voor te betalen, alleen de ads lopen uit de hand, dus je kan niet relaxed even wat nieuwe streams volgen zonder om de haverklap 8 ads te krijgen.
jellybrah @JDx21 juni 2023 10:32
Addblock heeft een Twitch add on ;)
JWL92 @JDx21 juni 2023 12:15
Dat stellen de streamers nog altijd zelf in voor n groot deel..
sjaakio79 @himlims_21 juni 2023 10:04
Jij koopt een abbo voor ESPN om voetbal te kijken terwijl je het zelf ook kan doen?
Of Viaplay voor F1 terwijl jezelf ook in een auto kan rijden?

[Reactie gewijzigd door sjaakio79 op 24 juli 2024 04:11]

stftweaker @sjaakio7921 juni 2023 10:09
u bent wel heel welvarend dat u zomaar een f1 wagen kunt kopen/onderhouden en rijden of voor hetzelfde geldt huren :)
Kol Nedra @himlims_21 juni 2023 10:22
Twitch is een soort "Only fans" maar dan zeer mild.
Twitch staat vol met hot tub content
Fragadder @Kol Nedra21 juni 2023 10:41
Ik ben dit nog nooit tegen gekomen. Ik vind het al bizar als iemand met enorm veel inkijk aan het streamen is :P Dit is niet aan mij besteed, ik ga wel zelf gamen :D
Armselig @Kol Nedra21 juni 2023 13:47
Het is echt niet meer zo groot als dat het ooit was, momenteel nog geen tweeduizend kijkers.
En dan is Amouranth ook nog eens naar Kick vertrokken.
BLACKfm @Kol Nedra21 juni 2023 14:34
Of lebbersletten, die onder de noemer van ASMR het rubber van de binaural microfoon zuigen...
phray @himlims_21 juni 2023 09:39
Het zijn nou eenmaal entertainers. Waarom zou je naar talkshows kijken wat alleen maar beetje mensen praten is of voetbal wedstrijden als je zelf ook kan voetballen.
Chrono Trigger @himlims_21 juni 2023 10:14
Kan me voorstellen dat door tiktok en instagram vooral tieners nauwelijks nog de aandacht, spanningsboog en energie hebben om games te spelen die meer emotionele investering vergen en dieper denkwerk. Als je dan ook al een deel van je sociale ontwikkeling hebt gemist vanwege corona zie ik wel hoe een grote groep de publiek hiervoor kan vormen. Beetje kijken naar twitch en ondertussen browsen op tiktok.
batjes @Chrono Trigger21 juni 2023 16:06
Dat wordt altijd wel beweert, maar niets is minder waar. Er is wel degelijk vraag naar meer diepgang, maar daar is niet het grote geld te verdienen. Diepgang kost tijd, energie, moeite, geld.

Op YouTube is juist de laatste jaren best goed zichtbaar dat heel veel grote kanalen, juist diepgang geven. Tom Scott, ELECTROBOOM en LTT zijn voorbeelden die diepgang bieden en ook bij het grote(re) publiek bekend zijn.

Het is naar mijn mening ook een beetje een maatschappelijk probleem, leegheid en oppervlakkigheid wordt iets te veel beloond. Wunderkindjes pesten we op school de depressie in en aggresieve asociale leeghoofden zoals Lil Kleine groeien stoer als rolmodel in alle welvaart op.
Chrono Trigger @batjes22 juni 2023 18:17
Misschien moet je de comment eens even goed lezen ;)
Trick7 @himlims_21 juni 2023 10:31
blijf het bizar vinden dat dit een 'bewezen' business model is [..] hoe hopeloos/kansloos moet je zijn om hierin mee te gaan.
Precies, en dan bakken met geld gooien naar zo'n meid in de hoop dat ze opvallen (of zo). Neem het die meid niet kwalijk hoor, ondanks dat misschien 'easy money' ook niet alles is, maar die volgers zijn wel zielig.
Parrotmaster @himlims_21 juni 2023 10:39
blijf het bizar vinden dat dit een 'bewezen' business model is [..] hoe hopeloos/kansloos moet je zijn om hierin mee te gaan.
Zelfde rede dat stripclubs een ding zijn.
mensen betalen om te zien hoe zij aan het gamen zijn [..] voor de prijs waar je zelf de game voor koopt.
Waar krijg jij de laatste AAA game voor max 5 euro? Of gratis, aangezien je niet verplicht bent te betalen.
The Zep Man
@himlims_21 juni 2023 10:05
blijf het bizar vinden dat dit een 'bewezen' business model is [..] hoe hopeloos/kansloos moet je zijn om hierin mee te gaan.
Geld is geld. Als iemand mijn badwater wil kopen voor belachelijk veel geld, dan ga ik geen oordeel vellen. :+
Yawn @The Zep Man21 juni 2023 11:33
En terecht. Ik vind het heel slim wat die dames doen op Twitch. Easy money.
Dorank @Noobie201021 juni 2023 13:20
Volkomen legaal meer geld met minder moeite, dat is er slim aan. Legale activiteiten ontplooien in een markt waar er vraag is naar bepaalde content en daar legaal geld mee verdienen, dat is slim. •

Maar waarom zou je je druk maken daarover? Hoe raakt dit jou? Wie zegt dat deze personen, die iets doen wat jij als online prostitutie ziet, niet bezig zijn met andere dingen zoals studie op het moment dat ze niet online bezig zijn?

*: ik ga er natuurlijk vanuit dat alle activiteiten volkomen vrijwillige ontplooid worden binnen de lokaal geldende wetten.
Tweakert2020 @Dorank21 juni 2023 15:34
Iets met normen en waarden.. Kan het onderzoek niet zo snel niet vinden maar een groot percentage van dames die deze legale activiteiten ontplooien, hebben wanneer ze er klaar mee zijn psychisch zo'n enorme deuk opgelopen en moeite met de realiteit... Nee dit is een slechte ontwikkeling.
The Zep Man
@Tweakert202021 juni 2023 20:11
Kan het onderzoek niet zo snel niet vinden maar een groot percentage van dames die deze legale activiteiten ontplooien, hebben wanneer ze er klaar mee zijn psychisch zo'n enorme deuk opgelopen en moeite met de realiteit... Nee dit is een slechte ontwikkeling.
McDonald's medewerkers hebben dat niet? :?

Verder graag een bron, want dit klinkt als zolderkameronderzoek.
TERW_DAN @Noobie201021 juni 2023 13:49
Maar de meid die een leuke stream opzet verdient waarschijnlijk een stuk meer per uur dan door burgers te flippen. Dat noem ik pas slim.

En als de dame in kwestie er blijkbaar geen moeite mee heeft om bekeken te worden en de dingen te doen die ze doet en er ook nog eens goed geld voor kan krijgen, wat is daar dan mis mee?
Yawn @TERW_DAN22 juni 2023 12:59
Gewoon bakken met geld mee halen voor geen werk. Tja.
ZinloosGeweldig @himlims_21 juni 2023 11:33
Hoe hopeloos/kansloos moet je zijn om zo'n oordeel te vellen over... Mensen die andere dingen leuk vinden dan jij.
mensen betalen om te zien hoe zij aan het gamen zijn [..] voor de prijs waar je zelf de game voor koopt. ik snap de (social)media wereld soms echt niet meer. (*kuch* heeft niets met leeftijd te doen :+)
En waar heb je het over? Dit heeft niets met niet snappen te maken, maar met de feiten uberhaupt niet kennen.
himlims_ @ZinloosGeweldig21 juni 2023 11:35
enlighten me; welke feiten ken ik niet? die hierop betrekking hebben?
ZinloosGeweldig @himlims_21 juni 2023 11:36
Een Twitch stream kijken is gratis.
Stoney3K @himlims_21 juni 2023 15:33
mensen betalen om te zien hoe zij aan het gamen zijn [..] voor de prijs waar je zelf de game voor koopt. ik snap de (social)media wereld soms echt niet meer. (*kuch* heeft niets met leeftijd te doen :+)
Ach, dat is toch dezelfde idioterie als mensen die vroeger naar 0906-lijnen belden om een opgenomen dame op een bandje te horen kreunen.
himlims_ @Stoney3K26 juni 2023 09:02
ik denk het niet; zo'n 0906 lijk moest betaald worden; gratis kijken/luisteren was geen optie. een stream bij twitch kijken kan prima zonder dat ook maar iets kost. Ik begrijp niet goed waarom daar zo fanatiek op gedoneerd wordt dat je er een inkomen uit kunt halen.
Blazing-Studios @nzall21 juni 2023 09:30
Ik denk voor de hottub streamers of schaarsgekleed zijn in general.
Metalfreak @Blazing-Studios21 juni 2023 09:33
Precies. Hoezo, kunnen er dan ook games mee gestreamd worden? :+
sjaakio79 @Blazing-Studios21 juni 2023 10:11
Schaars gekleed is seksueel? Ik snap de moeilijkheid voor Twitch. We weten allemaal wat die meiden doen, maar je kan een vrouw in een bikini moeilijk als seksueel betitelen. Krijgen we dan ook bordjes bij het strand?
Chrono Trigger @sjaakio7921 juni 2023 10:19
Seks =/= seksueel. Reken maar dat je schaars gekleed kan vatten in seksuele context. En dat geldt overigens alle kanten op in het geslachtsspectrum. In het bijzonder worden vrouwen al enorm gedaagd door instagram om zichzelf aantrekkelijker te maken. Hierdoor verschuift het balans van je mooi kleden en bewust seksueel verleiden met uitdagende kleding zich ook steeds verder.
CyBeR @sjaakio7921 juni 2023 10:29
Schaars gekleed is seksueel?
Niet per definitie.
Ik snap de moeilijkheid voor Twitch. We weten allemaal wat die meiden doen, maar je kan een vrouw in een bikini moeilijk als seksueel betitelen. Krijgen we dan ook bordjes bij het strand?
Twitch is daar best duidelijk over: een bikini is, binnen de juiste context, niet inherent seksueel. Die context zijnde een situatie waarin het gebruikelijk is dat badkleding gedragen wordt, zoals bijvoorbeeld bij het zwemmen of bij bepaalde sporten zoals beachvolleybal. Daarvoor hoef je dus niet aan te geven dat het mature content betreft.

Op het moment echter dat de drager van die bikini dat doet om de aandacht op haar lichaam te vestigen, en dan specifiek billen, borsten en kruis, dan wordt 't dat wel en is de classificatie noodzakelijk. Dat mag overigens, op Twitch, binnen bepaalde grenzen.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 24 juli 2024 04:11]

CyBeR @nzall21 juni 2023 09:44
Vraag me eigenlijk af hoe ze een label voor "sexual content" kunnen verantwoorden als je geen games mag spelen op het platform die focusen op sexual content. Of moet pakweg een Witcher 3 of Cyberpunk speler dat label toevoegen bij elke seksscene?
Je mag geen games spelen die *focusen* op sexual content, of games met een "Adult Only" rating, maar de games die je noemt zijn dat niet.

CyberPunk zal allicht die Mature-klassificering meekrijgen (Witcher ken ik verder niet), maar dat is verder geen probleem om te spelen on-stream incl. seksscenes. Wel is het zo dat je op Twitch als speler dergelijke delen van een game niet extra uit mag lichten. Dwz het is niet de bedoeling dat je een half uur blijft hangen op dat onderdeel terwijl je er normaal gesproken met een paar minuten mee klaar bent.

De klassificeringslabels zijn ook niet bedoeld om élke uiting aan te duiden; er is er ook een voor "profanity" bijvoorbeeld, maar die moet je alleen gebruiken als je content voor een groot deel bestaat uit gevloek, niet als je af en toe fuck zegt.

Om eerlijk te zijn vind ik dit best een goede wijziging. Er was altijd al de 'Mature content' optie maar die gold voor je hele kanaal, was heel generiek en 't was eigenlijk nooit écht duidelijk wanneer je die nou wel en niet behoorde te gebruiken, waardoor veel streamers 'm aanzetten omdat ze dachten dat dat al moest alleen al als je niet family friendly was. Dit nieuwe systeem is ten eerste veel specifieker en ze zijn tegelijk ook veel duidelijker in hoe het gebruikt moet worden.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 24 juli 2024 04:11]

Nimja @nzall21 juni 2023 10:04
Nee, deze game is al gemarkeerd als "Mature" dat staat erboven ook:
Als streamers een game spelen met een M-rating, iets dat staat voor Mature, komt het label er automatisch aan te hangen.
Oxigeon 21 juni 2023 09:43
Vind ik dus ook. Afgelopen week was ik wat aan het struinen door de Diablo streams. Zag hier een roodharige met flinke meloenen zonder rokje. Echte inhoud over de game had ze niet. Het geld stroomde dik binnen.

Af en toe werd in de stream gezegd en vermeld dat ze ook in de ventilatoren zat. Ik gok dat deze dame met gemak 20-50k op een maand binnen harkt
Armselig @Oxigeon21 juni 2023 09:49
Inderdaad, het slaat nergens op! Heb je toevallig nog een linkje? :+
Oxigeon @Armselig21 juni 2023 09:51
Eventjes de Diablo streams afgaan. Zal me gek lijken dat ze niet online is als ik zag wat ze verdiende.
CyBeR @Oxigeon21 juni 2023 10:35
Amouranth verdient goed maar dat heeft ook wel echt een keerzijde.
mvds @CyBeR21 juni 2023 10:45
Ze heeft ooit bekend gemaakt zo'n 1,5M per maand binnen te harken wat meer is dan 99% van de hele wereldbevolking ooit ziet. Als ze het allemaal zo verschrikkelijk vind, zou ze zonder problemen de beste advocaat in kunnen huren om haar bij te staan en dan is ze zo van haar "probleem" af.

Die "keerzijde" heeft dan ook weinig te maken met haar verdienmodel op social media maar heeft meer te maken met haar slechte smaak in mannen. Die staan los van elkaar en daar kan elke vrouw (of man) mee te maken krijgen, haar inkomen maakt het alleen vele malen makkelijker om weer op eigen benen te komen staan, mocht ze dat ooit willen. Ik heb ook wel het idee dat ze de situatie uitmelkt voor nog meer aandacht/geld.

[edit] Door te zeggen dat iedereen met een abusive partner te maken kan krijgen, los van succes en/of geld? Of dat ik vraagtekens zet bij haar oprechtheid aangezien dit niet de eerste keer is dat ze er bewust voor kiest om dit op haar stream te gooien?

[Reactie gewijzigd door mvds op 24 juli 2024 04:11]

CyBeR @mvds21 juni 2023 10:51
Dat is een sterk staaltje victim blaming wat je hier neerzet.
Tweakert2020 @CyBeR21 juni 2023 15:35
Hoezo?
CyBeR @Tweakert202021 juni 2023 16:20
Dat is toch vrij duidelijk? Ze zat in een slechte relatie en het is, aldus mvds, haar schuld dat ze daar niet uit is gekomen, want ze had toch geld zat? Dat die man haar daar geen toegang toe gaf en haar op allerlei andere manieren van hem afhankelijk maakte is niet van belang.
Tweakert2020 @CyBeR21 juni 2023 16:33
Ah duidelijk, ik had je reactie anders geïnterpreteerd.
Anne-Marie @CyBeR25 juni 2023 18:50
Wat heeft dit te maken met de manier waarop ze streamt?

Het heeft toch niets te meer te maken met de game die ze speelt?
Ze is trouwens een waardeloze gamer.

[Reactie gewijzigd door Anne-Marie op 24 juli 2024 04:11]

sdk1985 @CyBeR21 juni 2023 14:07
Amouranth verdient goed maar dat heeft ook wel echt een keerzijde.
Ik mis hier de causaliteit met streaming. Hetgeen plaats heeft gevonden is uitgezonden, maar je kan toch moeilijk beweren dat dit het gevolg is van streaming?! (Wat je doet door het als een keerzijde te brengen).

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 24 juli 2024 04:11]

CyBeR @sdk198521 juni 2023 15:12
Het is de keerzijde van het succes wat ze heeft. Die man is daar steeds gulziger van geworden.
Anne-Marie @CyBeR25 juni 2023 18:55
Denk je dat echt?
Zij heeft er toch zelf voor gekozen om zo te gaan streamen?
Dus had ze dit ook kunnen verwachten.

[Reactie gewijzigd door Anne-Marie op 24 juli 2024 04:11]

Jokuh 21 juni 2023 09:58
Wat mij betreft kunnen alle hottub streamers naar een ander platform. Er zijn vast zat streaming platforms voor adult content waar dit terecht kan.

Ik snap dat ze dan niet de reach van Twitch hebben, maar dit hoort simpelweg niet thuis op een platform waar veel minderjarigen komen.
sdk1985 @Jokuh21 juni 2023 15:15
Wat mij betreft kunnen alle hottub streamers naar een ander platform. Er zijn vast zat streaming platforms voor adult content waar dit terecht kan.

Ik snap dat ze dan niet de reach van Twitch hebben, maar dit hoort simpelweg niet thuis op een platform waar veel minderjarigen komen.
Niet dat ik pro hottub op twitch ben, maar juist wel toch? Op adult streaming sites gaat het allemaal een stuk verder dan een mooie dame in bikini. Twitch is makkelijker onder de noemer onschuldig te plaatsen dan adult websites.
JDx 21 juni 2023 10:00
Ik heb liever dat ze verplicht stellen dat streamers hun leeftijd verifieren en dat je kan filteren op leeftijd.
Stoney3K @JDx21 juni 2023 15:37
Want er is in de afgelopen 3 decennia van internet ook een fatsoenlijk waterdichte manier gevonden om de leeftijd te verifiëren van de persoon die tussen het toetsenbord en de stoel zit?
JDx @Stoney3K21 juni 2023 15:49
Volgens mij werkt dit prima bij banken en crypto exchanges.

En ook bij dating apps heb je verificatiemogelijkheden die goed werken. Ze zullen het alleen wel te veel werk vinden. Of niet de exacte leeftijd, maar wel een 21+ proof (afhankelijk van land).

[Reactie gewijzigd door JDx op 24 juli 2024 04:11]

Stoney3K @JDx21 juni 2023 16:03
Daar heb je dan ook niet het probleem dat persoon A de verificatie kan doen maar ondertussen persoon B achter het beeldscherm kan gaan zitten.

1 van de grootste afnemers van verificatie-methodes zijn pornosites, en die hebben allemaal een 'Bent u 18 jaar of ouder JA/NEE" op de pagina staan naast een grote waarschuwing en disclaimer, en meer niet. Want als eigenaar van een site kun je er niet van op aan dat de persoon die de verificatie uitvoert, ook de persoon is die daadwerkelijk kijkt/streamt.
JDx @Stoney3K21 juni 2023 16:06
Ik heb het over verificatie van de streamer, niet de kijker. Snap sowieso niet dat je jezelf mag live streamen als minderjarige. Volgens mij mag het al vanaf 13 op Twitch en je kijkers zijn anoniem.
Verwijderd 21 juni 2023 09:41
Gek dat iets het kopje 'sex' krijgt terwijl dat het niet is. Zo krijgt straks alles een sexuele lading en verpreutst de maatschappij nog verder. Vrouwen die altijd en overal als sexobject worden gezien. Lekker bezig!
mvds @Verwijderd21 juni 2023 09:45
De vrouwen waar het hierbij om gaat, willen juist als seksobject gezien worden, dat is hun hele businesscase. Het spelen van een game is een verplichting voor ze, anders mogen ze niet streamen op Twitch
JelleDJs @mvds21 juni 2023 10:03
Het spelen van een game is niet verplicht op Twitch hoor. Genoeg inmiddels (mannen en vrouwen) die op Twitch geen game spelen, maar iets anders streamen.
Dennism @JelleDJs21 juni 2023 10:13
Is het niet zo dat het wel verplicht is als ze in die categorie te zien willen zijn, en dat ze anders in 'just chatting' moeten zitten (in normale setting) of in hottubs en nogiets (als ze in bikini in een badje willen rondhangen).
CyBeR @Dennism21 juni 2023 10:33
Dat klopt, maar dat is een algemene verplichting (doch nauwelijks gehandhaafd) op Twitch. Je behoort een categorie in te stellen die overeen komt met je content op ieder gegeven moment. Dat betekent ook dat je niet Mario Kart mag spelen terwijl je in de Doom categorie zit, dan moet je dat even omkatten.

Vroeger was Twitch alleen voor het streamen van games maar met de komst van niet-gaming-categoriën zoals Just Chatting(/IRL), Art, Science, etc. en recent de pools/beaches/hottubs is dat idee losgelaten.
Verwijderd @JelleDJs21 juni 2023 14:22
Het spelen van een game is niet verplicht op Twitch hoor. Genoeg inmiddels (mannen en vrouwen) die op Twitch geen game spelen, maar iets anders streamen.
Kleine nuancering: Niet meer... Dit was wel altijd zo. JustinTV had van allerlei content, gaming content werd populairder dan al het andere en daar was Twitch, exclusief voor gamers. Totdat een paar "hottub wijven" maar bleven klagen dat ze zo onderdrukt werden want iedereen klaagde over hun "gaming" als bijzaak. En door publieke druk in een cancelcultuur maatschappij is een platform dat eigenlijk bedoeld was voor gaming content verwaterd met instagram dames die niets anders doen dan hun reet en tieten showen aan jochies van 12 jaar voor geld. Het is te belachelijk voor woorden. Als je je tieten wil showen zijn er zoveel andere platformen waarop dit kan, waarom dan perse op Twitch?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 04:11]

Jerie @Verwijderd21 juni 2023 20:25
Goed verhaal, maar doubt it. Jochies van 12 hebben geen cent te makken. Deze jongens zijn ouder.
MrDummy @mvds21 juni 2023 10:33
Er zijn genoeg vrouwen die niet eens game spelen. Dus het is mogelijk omdat hottube categorie geen game verplichting kent. Althans dat is wat ik tot nu toe opmerk door de tijd heen.
Vooral bij nieuwe vrouwen.

Vrouwen die al langer op Twitch staan, hebben al eerder games gedaan en kunnen af en toe games doen, nog voordat nieuwe categories bijkomen.
Splitinfinitive @Verwijderd21 juni 2023 09:47
Vrouwen die altijd en overal als sexobject worden gezien.
mogen ook wel een hand in eigen boezem steken.

- hottub meuk
- asmr meuk waar ze aan die microfoon lopen te lebberen
- namen schrijven op een bord bij hoge donaties als een hoer
- meer tieten dan gameplay
- "oh ja ik heb ook nog een onlyfans"
- bodypainting is kunst weet je wel

maar girllboss slay enzo
JDx @Splitinfinitive21 juni 2023 09:59
"bodypainting is kunst weet je wel"

Dan moet je Mcroft07 eens kijken.
Tintel @Splitinfinitive21 juni 2023 15:56
Wiens boezem bedoel je dan? :9

Maar wie is er fout? De afnemer of de aanbieder? Feitelijk wisten we al lang dat 'sex sells' maar nu is het heel direct geworden qua aanbieder en afnemer (terwijl het dus eigenlijk heel indrect is omdat het altijd op afstand is...).
Het bijzondere is dat vrouwen heel makkelijk hun 'sexualiteit' kunnen verkopen maar mannen niet zo. En dat mannen in een heel ruime leeftijd range afnemer zijn van deze onzin (oeps, toch een waarde oordeel...).

Het platform vindt het prima - die verdient aan alle transacties en/of abonnementen.

En wat ook bijzonder is: het onderscheidend vermogen wordt steeds kleiner want het aantal aanbieders stijgt enorm. Wat dus vermoedelijk tot prijserosie gaat leiden en het - hopelijk - weer terugbrengt tot een meer begrijpelijke situatie.
Als in:
Als een vrouw geen sex-object wil zijn dan is het handig als niet een overgroot deel van de vrouwelijke populatie haar sexualiteit te koop/te huur aanbiedt.
Kol Nedra @Verwijderd21 juni 2023 10:23
dat is hun business model, er zijn genoeg mensen die graag betalen voor dit soort dingen
JDx 21 juni 2023 10:13
Ik heb liever dat ze verplicht stellen dat streamers hun leeftijd verifiëren en dat je kan filteren op leeftijd.

En ze vapen allemaal, dus die kan ook standaard aan :9
Kol Nedra 21 juni 2023 10:26
Twitch heeft eigenlijk 2 soort mensen.

1. de echte streamer die graag zijn hobby wilt uitoefenen, die geen geld hoeft.

2. mensen die puur voor het geld streamen.

er zit zoveel rommel op twitch, maar gelukkig kun je mensen volgen die je interessant vind
Tijs Beek @Kol Nedra21 juni 2023 11:18
Ik geef je ongelijk, streamers onder categorie 1 zullen dan nooit echt fulltime streamers kunnen worden.
Uiteindelijk wel, maar de drempel hiervoor ligt echt veel hoger.

De "echte" streamer die streaming graag zijn baan wil maken wil wel geld, die zullen wel vragen voor geld.
Anders kon mijn favoriete streamer nooit zoveel streamen, of een groep over heel de wereld laten invliegen voor een toernooi.


Sommige mensen streamen puur voor het geld ja, net zoals sommige mensen puur voor het geld werk werken, of sommige artiesten puur voor het geld zingen. Dat is overal.
Dorank @Kol Nedra21 juni 2023 14:15
En het 3de type is de streamer die van hun hobby hun werk willen maken en dus hobby en inkomen combineren.
Linksquest Moderator Spielerij
21 juni 2023 11:14
Had vanmorgen inderdaad een mail ontvangen met deze vernieuwingen. Ik kijk persoonlijk meer naar Streams dan dat ik zelf stream, als ik stream is het meestal gameplay only met de Xbox of PlayStation share functie.
FerryB69 21 juni 2023 12:30
Als ik dit artikel en alle reacties hier lees prijs ik mij ontzettend gelukkig dat ik een echt leven heb.
Tweakert2020 @FerryB6921 juni 2023 15:38
Als ik dit artikel en alle reacties hier lees prijs ik mij ontzettend gelukkig dat ik een echt leven heb.
En toch zitten we hier :'( :+

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