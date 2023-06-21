Twitch-streams krijgen specifiekere labels om seks en geweld aan te duiden

Streams op Twitch krijgen vanaf woensdag meer labels om expliciete content aan te duiden. Waar er tot nu toe alleen een 'Mature'-label was, komen er nu aparte labels voor games voor volwassenen, doorlopend schelden, focus op seks, geweld en gokken.

Twitch wil dat de labels zorgen voor een veiligere community voor jongere gebruikers, zegt het bedrijf. Streamers moeten de labels zelf invoegen. Kijkers kunnen suggesties aandragen als zij denken dat streamers een label zijn vergeten. Een menselijke moderator van Twitch kijkt dan mee of dat terecht is.

De maximale straf voor het niet toepassen van een label is dat Twitch het label voor een periode van enkele dagen of weken automatisch toepast op alle streams vanaf dat account. Schorsen van accounts voor het niet-labelen van streams of delen van streams zal niet gebeuren.

Als streamers een game spelen met een M-rating, iets dat staat voor Mature, komt het label er automatisch aan te hangen. Alle andere labels zijn alleen handmatig toe te voegen. De labels zijn per direct beschikbaar. Labels hoeven niet een hele stream te blijven: streamers kunnen per gedeelte van een stream een label toevoegen of juist weghalen.