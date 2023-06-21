Twitch-streams krijgen specifiekere labels om seks en geweld aan te duiden

Ik denk dat het dan goed is om even terug te gaan in de geschiedenis van Twitch.
Twitch (JustinTV) was vroeger exclusief gamen. Geen gamegerelateerde onderwerpen waren toegestaan, geen cosplay spullen maken, geen schilderwerk van gamen, geen talkshows enz.
Daar kwam op een gegeven moment een verandering, gamegerelateerde content werd toegestaan, artistieke dingen werden toegestaan enz.
Naast deze regels, had je regels rondom kleding, voorheen was een diepe decollete, of bijvoorbeeld een man zonder shirt, toegestaan. Maar omdat de focus in sommige streams daar teveel op begon te liggen, werd dat verboden. Het platform moest immers voor alle leeftijden geschikt zijn, en de focus moest zijn op content van bijv games, koken, schilderen enz. Het lichaam moest iig niet het onderwerp zijn.
Ergens vond iemand geloof ik een loophole, dat kleding passend moest zijn bij de activiteit. Call of Duty spelen in een bikini achter je PC, was niet toegestaan. Echter in een hottub was dit wel gepast, want ja daar zit je nu eenmaal in zwemkleding in. En beetje voor beetje werd Twitch voor goed geseksualiseerd.
In plaats van deze streams te bannen, lieten ze het in leven, het levert natuurlijk veel geld op. Maar waar Twitch ooit puur om gamen ging, en ze gingen uitbreiden om gerelateerde content toe te laten, is het nu een chaturbate light geworden.
Het interessante van dit alles, is dat ik niet begrijp waarom deze streams zo populair zijn. Het hele internet staat vol met naakte vrouwen, inclusief op cam sites waar ze veel meer laten zien. Dat je misschien nog je favoriete game streamer halfnaakt wil zien, kan ik nog begrijpen, maar de meeste doen alleen maar dit, het zijn gewoon softcore camgirls, dus waarom daar naar kijken?
Verschil in dit alles, is dat iemand misschien voor een gamestream op Twitch gaan, maar vervolgens een half naakte vrouw toch een stuk interessanter vinden.
En ja er zit echt wel verschil tussen iets aanbieden wanneer je iets anders zoekt, of dat je het zelf moet opzoekt.
Als je mijn youtube feed zie, dan ga je echt geen geseksualiseerde content zien, echter zou ik tiktok gebruiken, en laten ze hun algoritme op mij los, dan geloof ik zonder meer dat ik langer bij half naakte dames blijf kijken, en daardoor mijn feed volstaat met dit soort content. Ik zoek er niet op, maar als het langskomst... dan tja... dan blijf ik wat langer kijken. Zo werkt dat ook voor al die jongen/mannen die naar Twitch gaan.