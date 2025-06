Franse privacytoezichthouder geeft AVG-boetes voor SHA-1- en TLS 1.0-gebruik

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft in 2024 meerdere organisatie AVG-boetes gegeven omdat die verouderde encryptie- en verbindingsprotocollen gebruikten om data te beschermen. De organisaties gebruikten SHA-1 als hashalgoritme en TLS 1.0 of 1.1, maar die zijn verouderd.

Het is niet bekend om hoeveel organisaties het precies gaat, maar de Commission nationale de l'informatique et des libertés of CNIL schrijft dat het in 2024 in totaal 15 sancties heeft opgelegd aan Franse bedrijven voor het overtreden van de AVG. Daarbij deelde de organisatie voor in totaal 98.500 euro aan boetes uit. Het gaat om een reeks aan verschillende overtredingen. Zo hadden de organisaties geen functionaris gegevensbescherming in dienst, deden ze niet aan inzage- en verwijderverzoeken en werkten ze slecht mee met de onderzoeken.

Deels draaiden de sancties ook om slechte beveiliging, al specificeert CNIL niet in hoeveel gevallen dat was en welk aandeel dat had in de totale sancties. De toezichthouder zegt dat het boetes heeft uitgedeeld aan meerdere organisaties voor die beveiliging. Die organisaties gebruikten TLS 1.0 of TLS 1.1. Dat zijn beide verouderde verbindingsprotocollen, die in de meeste browsers ook al enkele jaren niet meer worden ondersteund. Toch gebruikten enkele Franse organisaties die nog steeds, waardoor persoonsgegevens volgens de CNIL via een onbeveiligde verbinding werden gestuurd. Daarmee voldeden de organisaties niet aan de minimale AVG-eisen voor gegevensbeveiliging.

Hetzelfde geldt voor organisaties dia SHA-1 gebruikten als hashalgoritme om gegevens te beveiligen. Ook dat is al jaren verouderd en onveilig en ook daarvoor geven browsers al bijna tien jaar waarschuwingen, maar toch kwam het in Frankrijk nog regelmatig voor. De CNIL beroept zich bij de beslissing op een eerdere uitspraak van het Franse cybersecurityagentschap. Dat raadt al jaren aan dat organisaties en overheden migreren naar modernere beveiligingsprotocollen.