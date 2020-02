YouTube wil dat Clearview AI stopt met scrapen beelden voor gezichtsherkenning

Videosite YouTube en PayPals betaaldienst Venmo hebben een cease and desist-brief gestuurd naar Clearview AI, de app die Amerikaanse politiekorpsen gebruiken om een naam en adres van een persoon te vinden aan de hand van een foto.

Facebook heeft ook brieven gestuurd naar Clearview AI, maar dat is nog geen cease and desist, een brief waarin een bedrijf een ander bedrijf opdraagt om ergens mee te stoppen. YouTube en Venmo vinden dat Clearview AI hun voorwaarden schenden, meldt CBS News. Twitter droeg Clearview AI al eerder op om te stoppen met het scrapen van zijn dienst.

Twitter, YouTube en Venmo willen dat Clearview AI alle data die het heeft verzameld, van zijn platforms verwijdert en voortaan niet meer hun diensten gebruikt om data te verzamelen.

Dat Amerikaanse politiediensten Clearview AI gebruiken, bleek twee weken geleden. De software maakt het mogelijk om een naam en adres te vinden door een foto in te voeren. De software werkt door gescrapete beelden van sociale media en videosites te combineren om zo een database met profielen van mensen met gegevens en beelden op te bouwen.