APKMirror stelt Installer-app beschikbaar via Google Play Store

APKMirror heeft een Installer-app beschikbaar gesteld via de Play Store. Via deze app kunnen appbundels met split-apk's worden geïnstalleerd. Eerder ondersteunde APKMirror geen appbundels. Het is niet mogelijk om apk-bestanden via de app te downloaden.

In 2018 introduceerde Google appbundels met split-apk's, een vernieuwde manier om Android-apps te verspreiden. Een reguliere app bevat middelen voor alle apparaten, waaronder verschillende schermgroottes. Met appbundels worden alleen de onderdelen geïnstalleerd die nodig zijn voor een specifiek apparaat. Applicaties als Netflix en Chrome zijn overgestapt op dergelijke appbundels, schrijft Android Police.

Appbundels werden voorheen niet ondersteund door APKMirror, een website waarmee gebruikers Android-apps buiten de Play Store om kunnen downloaden en installeren. Met de APKMirror Installer-app worden deze bundels nu wel ondersteund. De app werkt met apkm-bestanden. Dit is een versleutelde standaard die is opgezet door APKMirror. De Installer-app kan ook worden gebruikt voor het installeren van reguliere apk-bestanden.

Gebruikers kunnen appbundels niet direct vanuit de Installer-app downloaden, maar alleen installeren. APKMirror biedt de app-bundels wel op zijn website. Deze omweg was noodzakelijk om de app via de Play Store aan te bieden. Als app-bundels vanuit de APKMirror-app zelf gedownload kunnen worden, dan is het in wezen een soort losse appstore en dat is tegen de voorwaarden van Google.

Een publieke bètaversie van de APKMirror Installer is momenteel verkrijgbaar in de Play Store. De ontwikkelaar waarschuwt nog wel voor crashes en andere bugs.