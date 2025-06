WhatsApp geeft gebruikers 2,5 dag om berichten te verwijderen

WhatsApp geeft gebruikers nu 2,5 dag om berichten te verwijderen, zo heeft de chatapp bekendgemaakt. Het Meta-dochterbedrijf gaf gebruikers iets meer dan een uur om berichten te verwijderen, maar die grens is nu opgerekt.

WhatsApp oudere berichten verwijderen

Het is onbekend waarom gebruikers zoveel langer de tijd hebben om berichten te verwijderen. WhatsApp zegt alleen dat gebruikers nu meer tijd hebben om zich te bedenken. Tijdens een korte test van Tweakers bleek inderdaad dat berichten van enkele dagen geleden nog steeds voor iedereen te verwijderen zijn. De functie is te vinden als gebruikers lang op een bericht drukken om extra opties te openen. De tekst dat een bericht verwijderd is, blijft wel staan in de plek waar een bericht stond.

WhatsApp gaf gebruikers iets meer dan een uur om een bericht te verwijderen. Concurrent Telegram heeft geen tijdslimiet ingesteld en laat gebruikers altijd berichten verwijderen. Apple plant die functie voor zijn berichtendienst iMessage, maar daarin kunnen gebruikers maximaal twee minuten berichten verwijderen en is bovendien een historie te zien.

Gebruikers kunnen al jaren berichten voor zichzelf verwijderen; sinds 2017 kunnen ze berichten ook voor andere gebruikers verwijderen. Hierbij gaat het alleen om de berichten die ze zelf hebben gestuurd. Er komt ook een functie aan, waarbij beheerders berichten in een groep kunnen verwijderen. Die is alleen nog beschikbaar voor bèta-gebruikers.