WhatsApp test functie om elke emoji als reactie te gebruiken

WhatsApp is op Android en iOS een functie aan het testen om elke emoji als reactie op het bericht van een ander te gebruiken. Nu is het in de stabiele versie van de app alleen nog mogelijk om te kiezen uit een beperkt aantal, door WhatsApp uitgezochte emoji's.

Die vooraf uitgezochte emoji's blijven bestaan, maar daarnaast komt een +-teken om een eigen emoji te selecteren, zegt WABetaInfo. Op Android opent het +-teken het toetsenbord, waar gebruikers een eigen emoji kunnen selecteren. Op iOS komt een emoji-venster omhoog met de mogelijkheid een emoji te zoeken en uit een uitgebreidere lijst te kiezen.

De functie is voor een beperkt aantal testers met de bèta-app beschikbaar, zo zegt de site. Daar zullen in de komende weken meer gebruikers bij komen. WhatsApp begon in maart met het testen van de reactie-emoji's in de app en bracht die in mei in de stabiele versie. Het is onbekend of en wanneer het kunnen kiezen van eigen emoji's als reacties in de stabiele versie van de chatapp zal komen.