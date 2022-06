Europese privacytoezichthouders deelden voor 1,5 miljard euro aan AVG-boetes uit

Europese toezichthouders hebben sinds de inwerkingtreding van de AVG al voor meer dan anderhalf miljard euro aan boetes opgelegd. Bijna twee derde van dat bedrag komt voor rekening van twee grote boetes.

In totaal haalden de 28 toezichthouders van de Europese landen voor zeker 1,581 miljard euro aan boetes op bij bedrijven en overheden. Dat blijkt uit data van advocatenkantoor CMS, dat de 'enforcement tracker' bijhoudt. Dat is een van de grootste overzichten van Europese AVG-boetes. Die data wordt niet centraal bijgehouden, maar derde partijen doen dat wel. CMS bekeek het aantal AVG-boetes en de hoogtes daarvan tot aan begin 2022. Aan het begin van jaar was het totaal aantal boetes opgelopen tot net over de duizend. Het totale bedrag staat inmiddels op 1,581 miljard euro. De mijlpaal van een miljard euro aan opbrengsten werd in de zomer van vorig jaar behaald.

De cijfers worden wel vertekend door specifiek twee boetes. Dat zijn een boete van 746 miljoen euro voor Amazon die door de Luxemburgse toezichthouder werd uitgedeeld en een Ierse boete van 225 miljoen euro voor WhatsApp. Die twee boetes samen leveren dus bijna twee derde op van het totale bedrag aan boetes. Ook op het totale aantal boetes is wat aan te merken: de Spaanse privacytoezichthouder deelde ruim een derde van alle boetes uit. De cijfers zijn verder ook incompleet omdat niet alle boetes openbaar zijn: sommige mogen op last van de rechter niet openbaar worden gemaakt of er wordt gewacht tot het bezwaar is afgerond.

De meest voorkomende overtreding is volgens CMS het onterecht verwerken van data. Daarvoor moeten bedrijven of overheden minstens een van de zes beschikbare rechtsgronden hebben, maar bij acht van de tien hoogste boetes die werden uitgedeeld, gebeurde dat niet of was de onderbouwing onvoldoende. Andere redenen voor boetes waren slechte transparantie en slechte beveiliging van persoonsgegevens.

CMS zegt dat het aantal boetes in het afgelopen jaar stevig opliep, ook in Nederland. "Onze verwachting is dat de AP ook het komende jaar blijft inzetten op meer en zwaardere handhaving", zegt Erik Jonkman van CMS. Ook verwachten de analisten dat de boetes in de toekomst hoger zullen worden. Dat is het waarschijnlijke gevolg van beleid van de Europese toezichthouders. Die spraken vorige maand af boetes vaker gelijk te trekken.