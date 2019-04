Screenshots tonen WhatsApp-app voor iPad

WhatsApp werkt aan een versie voor de iPad. Dat meldt WABetaInfo. Ondanks dat de Apple-tablet al meer dan negen jaar op de markt is, maakte het Facebook-dochterbedrijf tot nu toe geen versie voor het grotere scherm en hield het bij ondersteuning voor iPhones.

WhatsApp voor de iPad heeft geen andere functies dan de versie voor iOS, maar kent vooral een andere interface, meldt WABetaInfo. De site vond aanwijzingen voor de iPad-versie in de iOS-app en heeft screenshots gemaakt van de aankomende iPad-app. Dat de versie code heeft in de iOS-app, wijst erop dat het gaat om een universele app.

Het is niet mogelijk om WhatsApp te gebruiken op een iPad en iPhone met hetzelfde telefoonnummer, omdat end-to-end encryptie dan niet langer goed zou functioneren. De app werkt wel op alle iPads, maar het heeft wel een eigen telefoonnummer nodig om te registreren. De app is daarmee vooral voor mensen met een iPad met 4g-verbinding of voor mensen met een iPad en een telefoon zonder WhatsApp. Er komt ook een versie van WhatsApp die werkt via WhatsApp Web, waardoor gebruikers hetzelfde nummer kunnen gebruiken op iPhone en iPad.

De interface heeft op het grote scherm ondersteuning voor split-view, onder meer in chats en in de instellingen. Bovendien ontbreekt het camera-menu op de iPad. De bèta zit volgens WABetaInfo vermoedelijk in de volgende testversie van WhatsApp. Wanneer de app voor de tablet uitkomt, is nog niet bekend.