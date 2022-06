Hisense brengt zijn tv's van 2021 uit met Android TV en zonder Google TV

Hisense voorziet tv's die het dit jaar uitbrengt, niet van Google TV. Dit is een platform dat is gebouwd op het besturingssysteem Android TV en komt bij steeds meer televisies met Android TV beschikbaar, maar dat zal nog niet gelden voor de nieuwe tv's van Hisense.

Tegen 9to5Google zegt Hisense dat het gedurende de laatste paar jaren nauw met het Android-team heeft samengewerkt en dat het tevreden is met Android TV op zijn televisies. De televisies die Hisense dit jaar uitbrengt, zullen zoals in de voorgaande jaren nog gewoon enkel op Android TV draaien. Voor 2021 geldt dat in ieder geval voor de QLED-modellen.

Vanaf 2022 gaat dat waarschijnlijk veranderen, omdat het volgens Google de bedoeling is dat vanaf dat jaar alle Android TV-apparaten het Google TV-platform hebben. Momenteel beschikt bijvoorbeeld de Chromecast uit 2020 over Google TV, wat ook geldt voor een aantal nieuwe televisies van Sony.

Google TV is een op Android TV 10 gebaseerd platform dat zich vooral kenmerkt door de persoonlijke aanbevelingen, het samenbrengen van zoveel mogelijk content in één interface en de mogelijkheid voor gebruikers om content in meerdere diensten te zoeken en raadplegen. Het gaat gepaard met een aangepast homescreen om dit beter te kunnen faciliteren.