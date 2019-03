Brit bekent inbraak bij netwerk Microsoft met testversies Windows 10

Een 24-jarige Brit heeft een voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen voor het inbreken in een netwerk van Microsoft waar hij toegang had tot pre-release versies van Windows 10. Hij gaf anderen ook toegang en brak daarna nog in bij Nintendo's netwerken.

De man wist volgens The Verge in januari 2017 toegang te krijgen tot Microsofts interne servers via een buitgemaakte gebruikersnaam met wachtwoord. Via een webshell wist hij van afstand drie weken lang toegang te behouden en gedurende deze periode maakte hij onder andere nog niet uitgebrachte versies van Windows buit. In totaal stal de Brit 43.000 bestanden van de servers.

Via een irc-chatroom gaf hij bovendien anderen toegang tot de servers, waaronder de beheerder van BuildFeed, een tracker van Windows-builds die bekendheid kreeg door de accurate informatie over komende versies van het OS. De site is inmiddels gesloten. Volgens de beheerder komt dat door druk van Microsoft die er niet geweest zou zijn 'als ik geen fouten gemaakt zou hebben'.

Toen de dader van de initiële inbraak malware begon te uploaden naar Microsofts server, in juni 2017, werd hij opgepakt. Het bleek om een medewerker van Malwarebytes te gaan die eerder een rol had gespeeld bij de inbraak bij VTech-servers, waarbij hij de persoonlijke gegevens van meer dan vijf miljoen klanten van dat bedrijf had gestolen.

De Brit werd op borgtocht vrijgelaten maar ging in maart 2018 al weer in de fout. Hij brak in bij servers van Nintendo waar het gamebedrijf software stalt voor nog te verschijnen games. Bij deze inbraak verkreeg de dader 2365 gebruikersnamen en wachtwoorden. In mei 2018 ontdekte Nintendo de kraak. Het Japanse gamebedrijf schat dat de schade tussen 1,06 en 1,63 miljoen euro ligt.

De dader kreeg donderdag een celstraf van 15 maanden en 18 maanden voorwaardelijk opgelegd. Dat betekent dat hij niet meer wordt vastgezet, waarschijnlijk vanwege de tijd die hij al in bewaring heeft doorgebracht. De straf viel laag uit vanwege persoonlijke omstandigheden. De man heeft autisme en gezichtsblindheid waardoor hij bij een tijd in de gevangenis volgens de rechter 'disproportioneel zou lijden'. De rechter woog ook mee dat de zaak een grote impact op de familie van de man heeft. Zo heeft de moeder haar baan opgegeven om ervoor te zorgen dat haar zoon zijn leven betert.