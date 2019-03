Samsung presenteert kleine Galaxy Tab A-tablet met ondersteuning voor S Pen

Samsung heeft een nieuwe versie van de Galaxy Tab A-tablet gepresenteerd met ondersteuning voor stylus S Pen. De tablet lijkt vooralsnog niet uit te komen in de Benelux. Het is de tweede nieuwe tablet van Samsung dit jaar, na de Tab S5e vorige maand.

De Galaxy Tab A 8" verscheen op de site van Samsung Thailand, maar komt volgens XDA-Developers onder meer ook in het Verenigd Koninkrijk uit. De tablet zal in de verkoop gaan met de S Pen om hem te onderscheiden van andere goedkope tablets en de officiële naam luidt 'Galaxy Tab A With S Pen'.

De tablet heeft een 8"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. De soc is een Exynos 7904 van Samsung zelf, een 14nm-soc die ook te vinden is in de goedkope Galaxy M20-smartphone. Hij heeft twee Cortex A73-kernen op 1,8GHz en zes A53-kernen op 1,6GHz, bijgestaan door een Mali G71MP2-gpu.

De tablet heeft 3GB lpddr3-geheugen en 32GB emmc-opslag, dat uitbreidbaar is tot 512GB met een microsd-slot. De tablet beschikt over 4g op alle in de Benelux gebruikt banden, behalve de band op 2,6GHz. De prijs van de tablet is op dit moment nog niet bekend.