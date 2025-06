Samsung T5 EVO

Wat is voor velen de hoofdreden om nog een - en nu niet meteen je browser sluiten omdat ik een vies woord opschrijf - externe harde schijf te gebruiken? Volgens Samsung is dat de grote capaciteit die de ouderwetse apparaten bieden. De tergend lage snelheid van zo'n drive en het geluid zul je voor lief moeten nemen. Je moet immers flink zoeken om een externe ssd van veel meer dan 4TB te vinden. Met de T5 EVO wil Samsung niet alleen de mensen bedienen die een harde schijf gebruiken voor een uitgebreide collectie back-ups, maar ook degenen helpen die hun data graag willen meenemen. De T5 EVO is volgens het Koreaanse bedrijf dan ook 's werelds grootste externe ssd.

Die laatste claim is na een kort filterrondje op de Pricewatch snel weerlegd, maar persoonlijk vind ik het lijstje grote externe ssd's een beetje appels met peren vergelijken. De goedkoopste van het lijstje kost immers dik 1200 euro en levert je een flink bakbeest van meer dan een kilogram op. De T5 EVO weegt nog geen tiende daarvan, met een gewicht van 102g en een formaat van 95x40x17mm. Een beetje vergelijkbaar met een T7 Shield dus. Van binnen zit geen draaiende platter, maar een keurig pcb met Samsungs eigen 3d V-nand. We vermoeden, gezien de capaciteit, dat dit niet anders dan qlc-nand kan zijn.

Daarmee lijkt de drive enigszins op een 870 QVO-ssd die in een portable jasje gestoken is. We hebben voor de vergelijking dan ook zo'n drive in een externe USB-behuizing gestopt. We hebben de 8TB-versie ervan niet, daarom hebben we de 4TB-variant genomen. Mocht je die 'zelfbouwroute' kiezen, dan betaal je pakweg 350 euro voor een 8TB-drive.

De T5 EVO is voorzien van een USB 3.0-interface - nou ja, officieel een 3.2 Type-C dus - goed voor 5Gbit/s. Met de opgegeven maximale lees- en schrijfsnelheden ga je de 8TB echter niet snel vol krijgen. Die snelheden zijn namelijk door de interne bus, het nand, of de USB-verbinding beperkt tot slechts 460MB/s.

De drive is verkrijgbaar in capaciteiten van de door ons geteste 8TB, maar ook in de wat gangbaardere 2TB- en 4TB-formaten. We weten op het moment van schrijven helaas de adviesprijzen in euro nog niet, maar de 8TB-uitvoering moet 650 dollar kosten. De kleinere drives kosten respectievelijk 350 en 190 dollar, maar meestal komen de daadwerkelijke verkoopprijzen wat lager uit. In Samsungs documentatie wordt over (video-)media en games gesproken, maar gezien de verwachte snelheid lijkt de drive vooral geschikt als back-up en om data te verplaatsen. We onderzoeken die prestaties in deze korte review.