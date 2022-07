Samsung USB Flash Drive Type-C

Samsung bracht in maart zijn nieuwste compacte USB-stick uit. Die USB Flash Drive Type-C, zoals de spannende naam luidt, leek eventjes direct verkrijgbaar, maar dat bleek voorbarig. Ook Samsung kon niet al te rap een testexemplaar leveren, maar dat is inmiddels gelukt. We hebben de 128GB-variant getest. Dat klinkt in een tijd van interne en externe ssd's tot 2TB misschien wat klein, maar dat is vooral in het belang van jouw portemonnee.

USB-sticks zijn namelijk relatief duur voor hun capaciteit, dus voor een grote capaciteit betaal je een enorm bedrag. Om dat een beetje in perspectief te zetten, hebben we wat met Pricewatch-cijfers gegoocheld. Er staan pakweg 2000 USB-sticks in de Pricewatch, waarvan het gros niet groter is dan 64GB. Heel kleine sticks kosten meer dan een euro per gigabyte en de prijs loopt af naarmate de capaciteit groter wordt.

USB-capaciteit Aantal in PW Euro/GB Gemiddelde prijs 8GB 225 1,1 euro 8,8 euro 16GB 454 0,67 euro 10,72 euro 32GB 501 0,34 euro 10,88 euro 64GB 404 0,22 euro 14,08 euro 128GB 258 0,22 euro 28,16 euro 250GB 101 0,17 euro 42,5 euro 500GB 30 0,17 euro 85 euro 1000GB 13 0,18 euro 180 euro Externe ssd 481 0,18 euro Nvt

De prijzen in de tabel zijn berekend op basis van de 100 meest bekeken producten, waarbij uitschieters in prijs zijn verwijderd.

Veel lager dan twintig cent per GB wordt het gemiddeld niet, dus vanaf 500GB ga je richting de 100 euro. Voor dat geld koop je ook een knappe ssd voor in je pc of een externe ssd van 1TB. Natuurlijk is een USB-stick een stuk compacter, maar tegen meer capaciteit én meer snelheid kun je moeilijk nee zeggen. Logisch dus dat USB-sticks van meer dan 128GB een stuk zeldzamer zijn dan de kleinere varianten.

De door ons geteste 128GB-versie van de USB Flash Drive Type-C kost ongeveer 25 euro. Zijn kleinere en grotere varianten van 64GB en 256GB kosten respectievelijk ongeveer 15 en 45 euro, hoewel de 64GB-variant nauwelijks verkrijgbaar is.