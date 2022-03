35 USB-sticks van 128 en 256GB

Dat ssd’s op dit moment spotgoedkoop zijn, is voor veel tweakers geen geheim. Stilletjes profiteren ook USB-sticks van die prijsdalingen; er zit immers hetzelfde flashgeheugen in. Tijd voor een flinke test van grote flashdrives.

De USB-stick, of flashdrive zo je wilt, is anno 2020 hét middel voor het fysiek overdragen van data. Voor velen is het overprikken van een flashdrive nog altijd de snelste en handigste manier om snel een bestand van het ene systeem naar het andere over te zetten. We schrijven bewust ‘systeem’, want de introductie van de USB-C-connector heeft inmiddels ook de wereld van de flashdrives bereikt, zodat je net zo makkelijk een film voor in het vliegtuig op je telefoon zet. Mits die op Android draait, want Apple is de enige smartphonemaker die USB-C nog niet heeft omarmd, de terugkerende geruchten ten spijt.

De USB-stick versus de cloud en de externe ssd

Een USB-stick mag snel, handig en uiterst compact zijn, hij krijgt de laatste jaren steeds meer concurrentie. Die komt van verschillende kanten. Uiteraard speelt de cloud een rol. Met een terabyte cloudopslag bij een Office 365-abonnement heb je haast geen draagbare opslag meer nodig. Je bent dan natuurlijk wel afhankelijk van een internetverbinding om bij je bestanden te komen, een die liefst ook nog behoorlijk rap is als je bijvoorbeeld grote videobestanden in een acceptabel tijdbestek binnen wil hengelen.

Aan de andere kant speelt ook de opkomst van de externe ssd de traditionele USB-stick parten. Afgezien van het draadje waar zo’n ssd aan hangt, is hij bijna net zo makkelijk mee te nemen als een flashdrive, terwijl de snelheden ervan in potentie veel hoger liggen. Ga maar na: ondanks de chaos die de USB-naamgeving tegenwoordig kenmerkt, maken zelfs de nieuwste sticks in deze test zonder uitzondering gebruik van een USB 3.0-interface met een maximale snelheid van 5Gbit/s, in theorie ongeveer 600MB/s. De modernste externe ssd’s bieden volwaardige NVMe-snelheden, een veelvoud dus.

Externe ssd’s kampen echter met dezelfde nadelen als interne uitvoeringen; in kleine capaciteiten worden ze relatief traag en bovendien prijzig. De markt lijkt te zijn uitgekomen op een sweet spot voor flashdrives in de capaciteiten die we nu bespreken, terwijl je vanaf 500GB doorgaans voor minder geld een snellere externe ssd aanschaft. In 2017 bespraken we een Kingston-flashdrive met een recordcapaciteit van 2TB, die navolging noch opvolging lijkt te hebben gekregen en inmiddels amper nog leverbaar is.