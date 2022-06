Kingston DataTraveler Max

Op de markt voor USB-sticks gebeurt niet onwijs veel, schreven we vorig jaar in onze round-up. Kingston doet nu echter een opzienbarende introductie met de DataTraveler Max, die het concept USB-stick een flashforward naar 2021 moet geven. De fabrikant belooft meer dan dubbel zo hoge lees- en schrijfsnelheden dan de snelste USB-stick tot nu toe. Dat vraagt om een test.

De DataTraveler Max is een van de eerste USB-sticks die uitsluitend een USB-C-aansluiting hebben. Tot nu toe waren USB-C-sticks vaak hybride modellen, die ook nog over USB-A beschikten voor achterwaartse compatibiliteit met oudere systemen. Daarvoor is deze flashdrive dus duidelijk niet bedacht. Over die connector loopt een USB 3.2 Gen2-signaal, oftewel 10Gbit/s-USB. Dat verklaart die keuze ook wel een beetje, want zeker bij laptops zijn USB-A-poorten vrijwel altijd gelimiteerd tot 5Gbit/s.

Kingston geeft maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1000MB/s en 900MB/s op, voor alle drie de capaciteiten waarin deze stick te verkrijgen is: 256GB, 512GB en 1TB. Voor een flashdrive is dat zonder meer indrukwekkend, want de snelste USB-sticks van merken als Corsair, Sandisk en Transcend kwamen tot nu toe niet verder dan 440MB/s. Loze marketingkreten als 'USB 3.1' ten spijt maken die zonder uitzondering nog gebruik van 5Gbit/s-USB, dat ooit als 'gewoon' USB 3.0 werd geïntroduceerd, maar inmiddels zelfs USB 3.2 Gen1 mag worden genoemd.

Waarom moet een USB-stick zo snel zijn, vraag je je misschien af. Juist in de grotere capaciteiten, waarin deze DataTraveler Max beschikbaar is, kan dat wat ons betreft echt een meerwaarde zijn. Reken maar mee: om een USB-stick van 256GB vol te schrijven met een snelheid van 50MB/s, redelijk normaal voor goedkopere USB-sticks, ben je bijna anderhalf uur bezig. Met 400MB/s, zoals de snelste sticks tot nu toe haalden, is dat in ruim tien minuten gepiept en in theorie moet deze Kingston-stick het met 900MB/s kunnen, wat de benodigde tijd tot minder dan vijf minuten beperkt. Voor al deze voorbeelden geldt vanzelfsprekend dat je de tijd een- of tweemaal moet verdubbelen voor een stick van 512GB of 1TB.

Behuizing

De behuizing van de DataTraveler Max is gemaakt van hard, matzwart plastic en voorzien van een gaatje om hem aan je sleutelbos te doen. Met 82 bij 22 bij 9mm is de flashdrive vrij fors, maar het gewicht van 12g valt juist erg mee, waarbij de materiaalkeuze voor de behuizing zeker helpt. Zoals de meeste moderne USB-sticks is de DataTraveler Max voorzien van een schuifmechanisme om de connector te beschermen als je de stick niet in gebruik hebt.

De connector kan worden ingeklapt met een schuifmechanisme.

Intern

Op verzoek hebben we de DataTraveler Max 512GB geopend om de interne componenten te bekijken. De gebruikte controller is een Silicon Motion SM2320-chip, die de fabrikant, vooral bekend van zijn ssd-controllers, vandaag heeft aangekondigd. De SM2320 is een gecombineerde ssd-controller en bridge naar USB, die flashgeheugen kan aansturen met vier kanalen.

Met details over het controllergedeelte is Silicon Motion spaarzaam. Er wordt een algoritme voor ECC-foutcorrectie ondersteund, net als 256bit-AES-encryptie. De controller kan overweg met maximaal 4TB tlc- of qlc-flashgeheugen.

De 512GB-stick maakt gebruik van twee flashgeheugenpackages van 256GB per stuk. De opdruk van de chips luidt: FB25608UCM1-7C. Helaas is de partnumberdecoder voor Kingstons flashchips niet openbaar, maar gezien de inkoopgeschiedenis van het bedrijf vermoeden we dat het om tlc-flash van Micron of Kioxia gaat. Er is geen losse dram-cache aanwezig, het zou kunnen dat er in de controller een kleine cache zit.

De printplaat van de Kingston DataTraveler Max 512GB met een Silicon Motion SM2320G-controller en twee nand-chips met de opdruk FB25608UCM1-7C

Prijzen

De adviesprijzen voor de Kingston DataTraveler Max zijn 108 euro voor 256GB, 156 euro voor 512GB en 265 euro voor 1TB. Daarmee is hij vooral in de lagere capaciteiten wat duurder dan bijvoorbeeld de Sandisk Extreme Pro, maar de 1TB-versie is redelijk vergelijkbaar geprijsd. Kingston geeft vijf jaar fabrieksgarantie op deze sticks.

Testmethode

We testen USB-sticks grotendeels op dezelfde wijze als bijvoorbeeld geheugenkaartjes en externe ssd’s. Hoewel de accenten soms wat verschillen, zijn de gebruiksscenario’s voor dergelijke producten redelijk te vergelijken. Om te beginnen testen we zowel de lees- als de schrijfsnelheden bij het kopiëren van één groot bestand van 10GB en duizend bestanden van 5MB. Het eerste scenario kun je vergelijken met het overzetten van een archiefbestand of film, de tweede test komt overeen met het kopiëren van foto’s en bijvoorbeeld muziekbestanden.

Daarnaast laten we de synthetische Crystal Disk Mark-test los op de flashdrives. Die benchmark vertelt ons niet alleen de maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden, maar ook de snelheden bij het verwerken van middelgrote (512kB-) en kleine (4kB-) bestanden.

Het testsysteem dat we voor het benchmarken gebruiken, heeft dezelfde specificaties als ons ssd-testsysteem. Dat is gebaseerd op een AMD Ryzen 7 3700X-processor in een ASUS Prime X570-A Pro-moederbord met 16GB werkgeheugen. Daarop is uiteraard Windows 10 geïnstalleerd, in de May 2020 Update-smaak met versienummer 2004. We gebruiken een Samsung 970 EVO Plus als bootdisk, zodat de interne ssd nooit de bottleneck is bij onze praktijktests.

Synthetische tests

In synthetische benchmarks zoals CrystalDiskMark kunnen snelle opslagmedia het best hun spierballen laten zien, omdat de overhead van een 'normale' filetransfer wordt geminimaliseerd en de snelheid van de interne opslag er niet toe doet. Veel fabrikanten baseren hun opgegeven snelheden daarom op dit type tests.

De Kingston DataTraveler Max excelleert dan ook in deze tests, met sequentiële leessnelheden van 975MB/s en schrijfsnelheden tussen de 864 en 874MB/s. De grotere versies zijn iets sneller. Dat zien we vaker, omdat de grotere capaciteiten meer kunnen profiteren van parallel schrijven naar verscheidene flashchips.

Kleine bestanden verwerken gaat per definitie gepaard met meer overhead. De Kingston DataTraveler Max leest bestanden van 4kB met 25MB/s, schrijven gaat met rond de 80MB/s aanmerkelijk sneller. Dat zien we ook terug bij de tussenliggende maat van 512kB. Bij het schrijven wordt de 800MB/s ruim overschreden, wat betekent dat de USB-sticks al richting hun topsnelheid gaan, terwijl de leessnelheid met 750MB/s nog iets achterblijft. Dat is natuurlijk relatief, want de snelste USB-sticks tot nu toe worden nog altijd dik ingemaakt.

Praktijktests

In de praktijk liggen de snelheden vaak iets lager. Dat geldt voor vrijwel alle USB-sticks en dus ook voor de DataTraveler Max. Als we een bestand van 10GB lezen, gaat dat met exact 640MB/s. Bij het schrijven halen we vergelijkbare snelheden, alleen de 1TB-stick kan dat met 676MB/s nog iets sneller.

Lastiger is het verwerken van een groot aantal kleinere bestanden. We lezen en schrijven hier duizend bestanden van 5MB, vergelijkbaar in bestandsgrootte met bijvoorbeeld muzieknummers en foto's. In absolute zin liggen de snelheden bij vrijwel alle sticks dan ook nog aanzienlijk lager dan in de praktijktest met een 10GB-bestand. Toch weet de Kingston DataTraveler Max een alleraardigste score neer te zetten: lezen gaat consequent met 500MB/s, bij schrijven noteren we 455MB/s. Zeker in dat laatste geval zijn de Kingston-sticks echt een ordegrootte sneller dan wat tot nu toe verkrijgbaar was.

Prestatiescore

De Tweakers USB-stick Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van alle uitgevoerde tests, zowel de synthetische benchmarks als de praktijktests.

We komen tot een score van rond de 230 punten voor alle drie de capaciteiten van de Kingston DataTraveler Max, waarmee ze ruim drie keer zo snel zijn als de Sandisk Extreme Pro 256GB. Die serie was tot nu toe de gedoodverfde keuze als je een snelle USB-stick zocht en dan ook de Ultimate-awardwinnaar van onze round-up vorig jaar. De 1TB-editie is nipt het snelst.

Conclusie

Kingston vestigt met de DataTraveler Max een nieuwe benchmark voor de hele USB-stickmarkt. Deze flashdrives zijn gemiddeld ruim drie keer zo snel als de snelste sticks die je tot nu toe kon kopen. De populaire Sandisk Extreme Pro, die op het moment van schrijven twee posities in de Pricewatch-top drie bezet houdt, heeft het nakijken. Nu blijft de Sandisk in de lagere capaciteiten ook wel goedkoper, maar de 1TB-versies zijn vrijwel even duur.

Misschien concurreert de DataTraveler Max echter nog wel meer met externe ssd's. Die zijn natuurlijk niet zo compact en gebruiken een kabeltje, maar zijn wel een stuk prettiger geprijsd. Voor minder dan de helft van de DataTraveler Max 1TB heb je bijvoorbeeld al een Samsung T7-ssd, die ruwweg even snel is. Je moet jezelf dan afvragen hoeveel de stickformfactor je waard is.

We zien niet vaak dat een fabrikant met een product komt dat alles wat er tot dan toe was, in één klap declasseert. Nu was daar ook wel de ruimte voor ontstaan, doordat andere fabrikanten het in de afgelopen jaren wel prima leken te vinden. De overtuigende manier waarop Kingston het doet, is echter vrij uniek. Hoewel de DataTraveler Max prijzig is en zelfs veel tweakers genoegen zullen nemen met iets langzamere, maar goedkopere flashdrives, is een Ultimate-award wat ons betreft dik verdiend.