SanDisk Desk Drive Desktop SSD 8TB

Ssd's zijn voor vrijwel alle tweakers al jarenlang de standaardkeuze voor wat je 'primaire opslag' zou kunnen noemen: het besturingssysteem en alle veelgebruikte programma's. Dankzij de fors gedaalde prijzen is in menig nieuw systeem de ssd zelfs het enige opslagmedium. Alleen voor grootschalige opslag bleef een traditionele harde schijf de populairste optie, simpelweg omdat een harddisk van vele terabytes nog altijd aanzienlijk goedkoper is dan een ssd. SanDisk wil met zijn nieuwe Desk Drive ook de kopers van externe opslag van 4, 8 of straks zelfs 16TB overhalen om voor flash te kiezen.

Behuizing en aansluitingen

SanDisk ziet zijn Desk Drive Desktop SSD als de opvolger van de externe 3,5"-harddisk die menig pc-gebruiker op zijn of haar bureau heeft staan voor extra opslag of back-ups. Met afmetingen van 10x10cm en een hoogte van 4cm is het formaat van de externe ssd ruwweg vergelijkbaar met dat van een NUC-mini-pc. Vooral in de lengterichting is de ssd daarmee compacter dan het apparaat wat hij vervangt.

Het afgeronde apparaatje met een speelse oranje ring en een platte bovenkant houdt wat het ontwerp betreft een beetje het midden tussen een hockeypuck en een uitvergrote keycap. Op de bovenkant staat het SanDisk-logo, terwijl alle aansluitingen aan de achterkant zitten. Naast een USB-C-poort (10Gbit/s) heeft de ssd namelijk ook een stroomaansluiting. De bijgeleverde stroomadapter levert 18W en is vereist voor de werking van de ssd; als alleen de USB-C-kabel is ingeplugd, gebeurt er niets. Dat maakt direct duidelijk dat de externe ssd echt voor thuisgebruik op een vaste plek is bedoeld, want je gaat die netvoeding natuurlijk niet overal mee naartoe slepen als je onderweg bent. Ook de ssd zelf is daar met zijn gewicht van 268 gram veel minder geschikt voor dan veel andere externe ssd's.

Volgens SanDisk kan de ssd een leessnelheid van maximaal 1000MB/s halen; om de schrijfsnelheid te achterhalen heb je reviews zoals deze nodig. In de doos zit een USB-C-naar-USB-C-kabel met een adaptertje naar USB-A om hem ook op oudere pc's aan te kunnen sluiten. De ssd is standaard geformatteerd als exFAT, een bestandssysteem dat met alle gangbare besturingssystemen werkt. De meegeleverde back-upsoftware van Acronis is eveneens voor zowel Windows als macOS beschikbaar.

Binnenwerk en componenten

Uiteraard zijn we bij Tweakers benieuwd welke hardware er in het doosje schuilgaat; over de gebruikte ssd en technieken zegt de fabrikant niets. Er is officieel geen manier om de externe ssd te openen, dus na afloop van alle tests zat er niets anders op dan de behuizing open te wrikken. Doe dat zelf vooral niet, want dit kan destructief zijn.

Eenmaal geopend blijkt alle logica in de bovenste schelp te zitten. In de voet treffen we alleen een groot metalen koelblok aan, dat via heatpads in verbinding staat met de ssd en de USB-controller. Dat is een JMicron JMS586R, een controller die twee PCIe 3.0 x2-ssd's kan verbinden met een USB 3.2 Gen2x2-poort (20Gbit/s). Opvallend is dat SanDisk die mogelijkheid dus niet gebruikt; de Desk Drive is gelimiteerd tot Gen2x1, oftewel 10Gbit/s.

En ja, ssd's in het meervoud, want onder het groene pcb'tje gaan niet één, maar twee M.2-ssd's van ieder 4TB schuil. Ze hebben een uniek modelnummer, dus ze zijn niet identiek aan een bekend model. De gebruikte SanDisk 20-82-20035-B2-controller kennen we echter van de WD Black SN850X, terwijl de 1TB-flashchips met de opdruk 006778-1T00 volgens het internet al eerder in externe Extreme Pro-ssd's opdoken. Op elk van de twee ssd's is een dram-chip met de opdruk K4AAG165WA-BCTD aanwezig, wat een DDR4-chip van Samsung met een capaciteit van 2GB is.

De onderzijde van de ssd's staat via heatpads in contact met een tweede metalen heatsink. Beide koelblokken worden omgeven door de plastic behuizing en hebben dus niet zozeer de afvoer, als wel de opslag van warmte als taak. Vermoedelijk duurt het de nodige tijd voordat de ssd's de blokken hebben gesatureerd, zeker omdat de maximale prestaties flink worden beperkt door de externe USB-interface.

Prijzen

SanDisk brengt de Desk Drive in eerste instantie uit in capaciteiten van 4TB en 8TB, die respectievelijk 425 en 780 euro gaan kosten. Dat is stevig, maar we weten uit het verleden dat de prijzen van SanDisk-producten kort na de release vaak flink dalen. Volgend jaar zal ook een 16TB-model verschijnen, waar dus twee 8TB-ssd's in worden geplaatst. De fabrikant geeft drie jaar garantie op de ssd's.