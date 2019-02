Usb-organisatie gaat alle usb 3-generaties onder usb 3.2 gen-aanduiding scharen

De usb 3.2-specificatie gaat alle eerdere usb 3-generaties omvatten en dit zal ook in de naamgeving naar voren komen, maakt het USB Implementers Forum bekend. Alle usb 3-varianten krijgen daarom een usb 3.2 gen-naam.

Het USB Implementers Forum heeft dat tijdens Mobile World Congress bekendgemaakt, schrijft Computerbase. De organisatie blijkt besloten te hebben dat usb 3.1 gen 1 en gen 2, die zelf oorspronkelijk als usb 3.0 en usb 3.1 verschenen, bij de komst van usb 3.2 als usb 3.2 gen 1 en usb 3.2 gen 2 door het leven gaan.

Usb 3.2, oftewel de 20Gbit/s-variant van SuperSpeed Usb, krijgt dan de aanduiding usb 3.2 gen 2x2. De '2x2' staat daarbij voor de eigenschap van usb 3.2 om twee 10Gbit/s-lanes te gebruiken om tot de totale doorvoersnelheid van 20Gbit/s te komen.

Met de nieuwe naamgeving dreigt opnieuw onduidelijkheid voor consumenten te ontstaan. Bij de overstap naar usb 3.1, meldden veel fabrikanten die naam voor alle usb 3-poorten, zonder het gen-achtervoegsel te gebruiken, of ze bleven usb 3.0 gebruiken, of ze gebruikten usb 3.1 onterecht voor alle aansluitingen met de usb type c-stekker. Volgens Computerbase is het overigens zeker dat usb 3.2 gen 2x2 alleen in combinatie met de type c-stekker te gebruiken is, omdat de type a-stekker maximaal 10Gbit/s ondersteunt.

De usb-organisatie kondigde usb 3.2 in 2017 aan. Bestaande usb-c-kabels zijn te gebruiken voor de 20Gbit/s-doorvoersnelheid, mits die gecertificeerd zijn voor SuperSpeed USB 10Gbit/s. Dit jaar moet de hardware voor usb 3.2 gen 2x2 gereed zijn, waarna de beschikbaarheid waarschijnlijk volgend jaar volgt.