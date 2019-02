Malware ontdekt die misbruik maakt van 19 jaar oud beveiligingslek in WinRAR

Onderzoekers hebben via e-mail verstuurde malware ontdekt die is verpakt in een kwaadaardig ace-archief. Het gaat mogelijk om het eerste misbruik van de ace-kwetsbaarheid in het programma WinRAR, een 19 jaar oud beveiligingslek dat een week geleden werd blootgelegd.

De ontdekking werd gedaan door de onderzoeksafdeling van beveiligingsbedrijf 360 Enterprise Security Group, dat het nieuws via een tweet wereldkundig maakte. Het bedrijf trof een e-mail aan die een rar-bestand distribueert dat, als de gebruiker het uitpakt, de computer infecteert met een backdoor. Medewerkers van de techsite BleepingComputer bekeken het verdachte ace-archief in een hex-editor en stelden vast dat de malware een bestand in de opstartfolder van de computer wil extraheren.

Onderzoekers van Check Point meldden op 20 februari dat zij een beveiligingslek in WinRAR hadden ontdekt dat 19 jaar onopgemerkt was gebleven. De kwetsbaarheid schuilt in de unacev2.dll-bibliotheek van het Windows-programma en laat toe dat een aangepast ace-archief bij het uitpakken een bestand in de opstartfolder plaatst. Wanneer de gebruiker de computer daarna opnieuw start, wordt dat bestand automatisch ingeladen, waarna kwaadwillenden de complete controle van de machine kunnen overnemen.

De ontwikkelaar van WinRAR is vanwege het lek intussen gestopt met de ondersteuning van het ace-formaat. De jongste versie van het programma, WinRAR 5.70, zou daarom opnieuw veilig in het gebruik moeten zijn. Volgens Check Point is het probleem daarmee echter nog niet van de baan; er zouden wereldwijd meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers zijn van WinRAR en daarvan werkt het leeuwendeel nog altijd met een versie die wel vatbaar is voor malware.