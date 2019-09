Capgemini: minder dan derde van bedrijven voldoet aan eisen van AVG

Minder dan een derde van de bedrijven voldoet wereldwijd aan de AVG. Ook in Nederland ligt het aantal bedrijven dat zegt te voldoen laag, maar iets hoger dan het gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini.

Capgemini onderzocht bij 1100 bedrijven in welke mate zij dachten te voldoen aan de Global Data Protection Regulation. Dat is de Europese privacywet die in Nederland beter bekend is als de AVG. Het onderzoeksbureau vroeg de bedrijven zelf of zij vonden dat zij klaar waren voor de wet. Het onderzoek was een vervolg van een soortgelijk onderzoek in 2018. Dat werd gedaan in de periode vóór de wet in werking trad. Ook bekeek Capgemini of bedrijven inmiddels voldoen aan AVG-eisen zoals duidelijke privacyvoorwaarden, of processen in de bedrijven rondom het verwijderen van data of het inzetten van privacy by design.

Wereldwijd blijkt dat gemiddeld slechts 28 procent van de bedrijven voldoet aan de wet. Capgemini keek naar landen in Europa, maar ook naar Amerikaanse bedrijven. In Nederland ligt het percentage van bedrijven op 31 procent. Zweden scoort het slechts, met slechts 18 procent van de bedrijven die aan de wet voldoen. Opvallend aan het onderzoek is dat de percentages veel lager liggen dan in eerdere onderzoeken. Daarin werd gevraagd of de bedrijven dachten om op de deadline van 25 mei 2018 klaar te zijn. Destijds was 78 procent van de bedrijven wereldwijd ervan overtuigd dat dat het geval zou zijn. In Nederland lag dat percentage op 81 procent.

Capgemini zegt dat legacy-systemen voor veel bedrijven een probleem zijn om 'compliant' te zijn. In een derde van de gevallen zouden oude systemen obstakels vormen om aan de wet te voldoen, bijvoorbeeld omdat ze slecht te beveiligen zijn. Ook zegt tweederde van de bedrijven één of meerdere werknemers fulltime in dienst te hebben om een AVG-eisen te voldoen. Die resultaten zijn mogelijk ietwat vertekend. Voor veel bedrijven is een Functionaris Gegevensbescherming een verplichte eis uit de wet.

De onderzoekers zeggen dat de problemen rondom 'non-compliance' vrijwel gelijk zijn in alle onderzochte landen én sectoren. Zo zit er weinig verschil in hoe verzekeraars, telecombedrijven over overheden voldoen aan de wet. Wel is de bankensector met 38 compliance beter dan gemiddeld op weg. Ook maakt het weinig verschil hoe groot een bedrijf is op gebieden als omzet of aantal klanten.