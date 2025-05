Activision richt gamestudio Elsewhere Entertainment op die werkt aan nieuwe IP

Game-uitgever Activision heeft een nieuwe studio gevormd, genaamd Elsewhere Entertainment. De studio gaat voornamelijk werken aan 'spellen waarin het verhaal centraal staat'. Het hoofdkwartier van de studio komt in de Poolse hoofdstad Warschau te staan.

Activision schrijft in een korte verklaring dat de studio ontwikkelaars bevat die onder meer hebben gewerkt aan The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy’s The Division en Far Cry.

De nieuwe studio is onafhankelijk, maar heeft volgens de uitgever 'volledige toegang tot de middelen en tools van Activision terwijl het bezig is met het verhogen van zijn productiecapaciteit'. Activision zegt dat de studio 'hard aan het werk is' om een verhaalgedreven game in een geheel nieuwe franchise te ontwikkelen.

De oprichting van Elsewhere Entertainment volgt kort op een ontslagronde bij Activision Blizzard, die werd ingezet door eigenaar Microsoft. Er vielen toen ook ontslagen bij Starfield- en Elder Scrolls-maker Bethesda. Begin mei maakte Microsoft ook bekend dat Tango Gameworks, dat het ritmespel Hi-Fi Rush heeft gemaakt, en Redfall-studio Arkane Austin gesloten worden.