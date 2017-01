Door Joris Jansen, donderdag 26 januari 2017 14:43, 6 reacties • Feedback

Ricoh kondigt de Pentax KP aan. De relatief kleine spiegelreflexcamera beschikt over een 24,3-megapixelsensor van het aps-c-formaat, heeft vijfassige sensorstabilisatie en een lichtgevoeligheid van 100 tot 819.200 iso.

Het bereik is daarmee hoger dan bijvoorbeeld de Sony A7S II, die met zijn fullframe-sensor en een bereik van 100 tot 409.600 iso tot nu toe aan kop ging wat gevoeligheid betreft. Het is niet duidelijk wat daadwerkelijk de hoogste gevoeligheid van de sensor in de Pentax KP is en vanaf welke waarde die softwarematig wordt gepusht.

Voor autofocus maakt de camera gebruik van 27 fasedetectiepunten op de sensor. Fotograferen kan met maximaal zeven beelden per seconde. Het toestel heeft naast een mechanische sluiter ook een elektronische sluiter, met een minimale sluitertijd van 1/24.000 seconden.

Daarnaast heeft de KP scherptediepte-bracketing als nieuwe functie om bijvoorbeeld bij macrofoto's de scherptediepte te vergroten. Ook heeft de camera motion bracketing, waarmee de camera een reeks foto's met verschillende sluitertijden maakt.

De KP wordt in de markt gezet naast de Pentax K-1-fullframecamera, de relatief nieuwe K-70 en de anderhalf jaar oude K-3II. De Pentax KP heeft meer instelknoppen en een retro-ontwerp. Veel van de knoppen en bedieningselementen zijn naar eigen smaak aan te passen. Ook kan de behuizing worden aangepast; er zijn verschillende handgrepen beschikbaar die op de camera gezet kunnen worden.

Filmen kan op full-hd-resolutie met een framerate van 30fps. Filmen in 4k-resolutie kan niet, maar met de intervalmodus kan wel een reeks van foto's worden gecombineerd tot een 4k-videobestand. De nieuwste camera van Pentax erft de pixelshift-functie van de K-1, waarmee foto's met een hogere resolutie kunnen worden gemaakt.

De KP is net als veel andere Pentax-dslr's stof- en weerbestendig. De camera heeft een pentaprismaspiegel en de optische zoeker toont honderd procent van het beeld. Het verticaal kantelbare 3"-scherm achterop de camera is geen touchscreen, heeft een 920.000 beeldpunten.

De camera heeft een ingebouwde flitser, maar dat betekent dat er geen plaats is voor ingebouwde GPS. De GPS-functionaliteit kan net als bij de Pentax K-70 worden toegevoegd via de optionele O-GPS1-module, waardoor ook de astrotracer-functionaliteit beschikbaar komt.

Ricoh geeft de Pentax KP dezelfde sensor-shiftbeeldstabilisatie als de K-1, die werkt over vijf assen. Naast horizontale en verticale bewegingen worden ook rolbewegingen om alle drie de assen gecorrigeerd. De KP gebruikt de D-LI109-accu die ook in de instap-dslr K-70 zit. Dit betekent dat de accu volgens Pentax na 390 foto's leeg is. Wel kan er gebruik gemaakt worden van een batterijgreep, waar ook de grotere D-LI90-accu in past. Het toestel heeft wifi en kan via een app op afstand worden bediend. De KP weegt 703 gram met de accu in de behuizing. Een hdmi-aansluiting ontbreekt; maar kan toegevoegd worden met een SlimPort-usb-adapter.

Ricoh brengt de Pentax KP op 23 februari uit voor een adviesprijs van 1299 euro.