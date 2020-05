Jaguar stopt met elektrische I-Pace-raceklasse door coronapandemie

Jaguar heeft besloten dat de Jaguar I-Pace eTrophy Series geen nieuwe seizoenen meer krijgt nadat de laatste race van dit seizoen is gereden. De fabrikant wijst daarbij naar de coronaviruspandemie als de voornaamste reden.

De raceklasse, waar alleen elektrische I-Pace-auto's aan deelnemen, begon in 2018 en wordt nu dus na twee jaar opgedoekt. De I-Pace eTrophy was een ondersteuningsklasse voor de elektrische Formula E-raceklasse. In die klasse doet Jaguar Land Rover ook mee. De teambaas, James Barclay, spreekt over 'ongekende tijden' door de coronapandemie. Hij zegt dat dat geleid heeft tot het heroverwegen van de strategie en dat daar het besluit uit is gekomen om 'na twee succesvolle seizoenen' te stoppen.

In de I-Pace eTrophy rijden flink aangepaste versies van deJaguar I-Pace, waarbij bijvoorbeeld de aandrijflijn naar achteren is verplaatst en geheel nieuwe vering en remmen zijn ingebouwd. De races vinden plaats op dezelfde tijdelijke stratencircuits die ook voor de Formula E worden gebruikt. Dat maakt dat de racecompetitie van Jaguar deels gebruik kon maken van de infrastructuur en organisatie van de Formula E, die nu overigens in zijn zesde seizoen zit. Beide competities liggen momenteel stil vanwege de coronapandemie, maar de verwachting is dat deze later dit jaar weer opgestart worden.

Vermoedelijk is de economische impact van de coronapandemie niet de enige reden voor het beëindigden van de I-Pace eTrophy Series. Inside Electric schrijft dat er nooit een volledig gevulde grid was en dat de kosten hoog zijn.

Volgens Jaguar hebben bezitters van reguliere I-Pace-auto's baat gehad bij de I-Pace eTrophy-races. De fabrikant claimt namelijk dat ervaringen die bij de races zijn opgedaan hebben geleid tot een software-update voor alle I-Pace-auto's waarmee het bereik met 20km wordt vergroot. Deze update is sinds december vorig jaar beschikbaar.