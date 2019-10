Motorola hint op presentatie vouwbare Razr-telefoon in uitnodiging

Motorola heeft uitnodigingen rondgestuurd voor een eigen presentatie op 13 november en daarin geeft het duidelijk hints naar een vouwbare smartphone. De uitnodiging laat bovendien de klassieke Razr zien, een klaptelefoon die in 2004 een groot succes was voor de fabrikant.

Het evenement vindt op 13 november plaats in Los Angeles, meldt Cnet. De fabrikant heeft volgende week ook een aankondiging, maar die is in Brazilië en gaat vermoedelijk over de presentatie van goedkopere modellen als de G8 Plus.

Er gaan al sinds het begin van het jaar geruchten over een variant van de Motorola Razr met vouwbaar scherm. Die telefoon zou, in tegenstelling tot huidige modellen met vouwbaar scherm, zoals de Samsung Galaxy Fold, Royole FlexPai en Huawei Mate X, niet in de breedte uitvouwen tot een tablet. In plaats daarvan moeten gebruikers die in de lengte uitvouwen. De vorm zou daarmee overeen komen met die van een oude klaptelefoon als de Razr.

Eerdere geruchten wijzen op een toestel met, uitgevouwen, een scherm met een diagonaal van 6,2" en inkeping. De telefoon zou een Qualcomm Snapdragon 710-soc hebben. Het is onbekend of de telefoon alleen uit zou komen in de Verenigde Staten of dat er ook een release wereldwijd zal volgen.