Huawei kondigt vouwbare Mate Xs-smartphone aan voor release over vijf maanden

Huawei heeft de Mate Xs aangekondigd, een variant van de al aangekondigde Mate X-smartphone met Kirin 990 5G-soc. De huidige Mate X heeft een Kirin 980, een soc die Huawei al sinds vorig najaar in smartphones zet.

Huawei kondigde de komst van de Mate Xs aan op zijn eigen evenement in Shenzhen, meldt Droidholic. Het is onbekend of de telefoon op meer punten afwijkt dan alleen de soc. De telefoon in de slide die Huawei liet zien, ziet er bij benadering hetzelfde uit als de Mate X. De Mate Xs moet in maart volgend jaar uitkomen. De eerste telefoon met de Kirin 990 5G, de Mate 30 Pro, komt dit najaar uit.

De release lijkt vooralsnog alleen gepland te staan in China. Vanwege het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei kan de fabrikant geen goedkeuring krijgen voor nieuwe toestellen, waaronder de Mate X en Mate 30 Pro. Daardoor ligt een release in Europa vooralsnog niet voor de hand. De Mate X komt volgende maand in eerste instantie ook alleen in China uit.

De Mate Xs is de eerste aangekondigde opvolger van een vouwbare smartphone. De andere fabrikanten die een telefoon met vouwbaar scherm hebben gemaakt, Royole en Samsung, hebben tot nu toe geen opvolgers getoond voor hun FlexPai en Galaxy Fold. Tweakers publiceert vrijdag een review van de Galaxy Fold en de telefoon met vouwbaar scherm kwam ook ter sprake in de Tweakers Podcast van deze week.

Terugkijken: videopreview Huawei Mate X