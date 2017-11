OnePlus 5T met 6"-oledscherm gaat 499 euro kosten

OnePlus brengt volgende week zijn 5T-smartphone uit voor 499 euro. Dat heeft de fabrikant aangekondigd op een eigen evenement. De OnePlus 5 zal dan niet meer te koop zijn in de webshop de smartphonemaker.

De 5T heeft een 6"-oledscherm met een resolutie van 2160x1080 pixels en een verhouding van 18:9, tegenover het 16:9-scherm van de 5. Het scherm is daarmee langer en precies even breed. OnePlus heeft het oledpaneel deze keer op de juiste manier in het toestel geplaatst, waardoor het effect van jelly scrolling niet meer aanwezig is. De telefoon zelf is een klein beetje langer en breder dan de OnePlus 5.

De fabrikant heeft de vingerafdrukscanner verplaatst naar de achterkant. Daarnaast is er ontgrendeling op basis van gezichtsherkenning in de software aanwezig. Die wijkt af van de standaardimplementatie van Android en werkt in de testen van Tweakers een stuk sneller dan die van Android. OnePlus maakt daarbij gebruik van de frontcamera, waardoor hij vermoedelijk makkelijker te foppen is met een foto of video en bovendien niet werkt in het donker.

Nadat Tweakers achterhaalde dat de telelens van de OnePlus 5 lang niet zo ver kon inzoomen als de software deed vermoeden, heeft de Chinese fabrikant de setup van de camera gewijzigd. Beide camera's hebben nu een brandpunt van 27mm in 35mm-equivalent en de tweede camera is alleen in gebruik om prestaties bij low-light te verbeteren.

OnePlus brengt de 5T uit op 21 november. De versie met 6GB geheugen en 64GB opslag kost 499 euro, terwijl de variant met 8GB geheugen en 128GB opslag 569 euro moet kosten. Daarmee liggen de prijzen even hoog als van de OnePlus 5, die de fabrikant vanaf volgende week niet meer zal verkopen.