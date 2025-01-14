Studio voormalige The Witcher 3-makers toont trailer The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, een studio opgericht door voormalige CD Projekt RED-ontwikkelaars, heeft maandag de eerste trailer gedeeld van The Blood of Dawnwalker. Het is een singleplayer rpg die volgens de ontwikkelaars 'sterke focus heeft op het verhaal en de personages'.

The Blood of Dawnwalker is vorig jaar al aangekondigd, maar heeft nu een eerste trailer. Deze duurt vier minuten en laat een deel van het verhaal zien. The Blood of Dawnwalker speelt zich af in de Karpaten in de veertiende eeuw, ten tijde van de Zwarte Dood. De speler kruipt in de huid van Coen, een jongeman die veranderd is in een zogeheten Dawnwalker en zijn familie probeert te redden. Aankomende zomer gaat Rebel Wolves gameplay van de game tonen. Er is nog geen releasedatum bekend.

De ontwikkeling van de rpg wordt geleid door Konrad Tomaszkiewicz, de game director van The Witcher 3. Hij was tevens de secondary director van Cyberpunk 2077.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 16:25
32 • submitter: ye-roon

14-01-2025 • 16:25

32

Submitter: ye-roon

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Reacties (32)

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Skating_vince 14 januari 2025 16:32
Het lijkt behoorlijk veel op The Witcher qua setting en muziek, maar het ziet er wel erg tof uit. Hopelijk wordt dit een pareltje!
sapphire @Skating_vince14 januari 2025 17:16
Ik vind het gezicht van Coen ook erg lijken op Geralt in the Witcher III dus ook daar zien ik wel de gelijkenis.

Ik zet deze iig op mijn 'watch list' :)
yinx84 @sapphire14 januari 2025 17:48
Witch list :+
kujinshi @sapphire14 januari 2025 23:40
Geralt heeft een kleurtje uitgekozen bij de lokale kapper. Dan kan hij weer prima meekomen met Ciri.
Louw Post @Skating_vince14 januari 2025 16:35
De grauwe sfeer doet me ook een beetje denken aan de eerste The Witcher.
Cowabungaa @Skating_vince14 januari 2025 19:32
De gameplay/traversal doet me dan weer héél erg aan InFamous en Prototype denken, en minder aan The Witcher.
skullsplitter 14 januari 2025 16:38
Ziet er indrukwekkend en eigen genoeg uit om naar uit te kijken. Ook zij over naar de Unreal Engine zo te zien...
cjerp @skullsplitter14 januari 2025 16:58
Developed on Unreal Engine 5 for PC, PlayStation 5 and Xbox X|S.
bron: BANDAI NAMCO Europe
Suphazone @cjerp14 januari 2025 19:14
Met een beetje geluk (en een 5090) loopt dit straks op UEVR.
Marco Borsatan 14 januari 2025 16:34
Alles ziet er uit en klinkt als witcher 3 met een twist. Kon het niet vinden maar de muziek van de trailer klinkt alsof het door dezelfde guy gemaakt is. Als dit Witcher 3 is, met betere combat en een beetje geoptimised kan dit wel eens sick worden.
kujinshi @Marco Borsatan14 januari 2025 23:42
Hopen dat Novigrad nog wat buitenwijken erbij krijgt. Sinds Elden Ring Leyendell, mag het wel groter worden. Ik vond Witcher 3 aan de randen van de worldmap erg leeg ook.
BroWohsEdis @Marco Borsatan15 januari 2025 19:30
Is dezelfde inderdaad: YouTube: The Blood of Dawnwalker OST: Desperate Measures - Piotr Musiał (The ...
Sven4president 14 januari 2025 16:36
Mooi cinematisch trailertje en leuk thema. Hopelijk is de gameplay ook zo goed.
MPIU8686 14 januari 2025 17:28
De ontwikkeling van de rpg wordt geleid door Konrad Tomaszkiewicz, de game director van The Witcher 3. Hij was tevens de secondary director van Cyberpunk 2077.
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Konrad Tomaszkiewicz, game director van The Witcher 3: Wild Hunt (2015) en head of production voor Cyberpunk 2077 (2020), verliet zijn positie bij CD Projekt in mei 2021 na een onderzoek naar beschuldigingen van pesten op de werkvloer. Daarna nam hij een pauze om zijn volgende stappen te overwegen. Na 17 jaar bij het bedrijf te hebben gewerkt, wilde Tomaszkiewicz overstappen op kleinere projecten met een kleiner team, in de hoop de uitdagingen te vermijden waarmee hij te maken kreeg toen hij aan grootschalige games bij CD Projekt werkte. In februari 2022 werd aangekondigd dat Tomaszkiewicz een nieuwe studio had opgericht, Rebel Wolves, die aan zijn debuutproject werkte. Het ontwikkelteam bestaat uit zijn broer en tevens creatief directeur Mateusz, evenals design director Daniel Sadowski, narrative director Jakub Szamalek en art director Bartłomiej Gaweł, die allemaal eerder aan de The Witcher-serie en Cyberpunk 2077 werkten. In mei 2024 was Rebel Wolves uitgebreid van ongeveer 20 naar 90 teamleden.

De studio ziet de game als het eerste deel in een gelijknamige serie en beschrijft het als een dark fantasy "narrative sandbox" met niet-lineaire quests die zich afspelen in middeleeuws Europa. Het project wordt ontwikkeld met behulp van Unreal Engine 5.

The Blood of Dawnwalker heeft momenteel nog geen releasedatum maar de ontwikkelaars beloven dat ze ergens in de zomer de volledige gameplay zullen onthullen.

Het staat gepland voor een release voor PlayStation 5, Windows en Xbox Series X/S

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https://www.windowscentra...-and-cyberpunk-developers
https://www.eurogamer.net...walker-gets-first-trailer
Pvcbuis 14 januari 2025 17:35
Vooral die laatste shots laten me denken aan een ubisoft/assassins creed achtige game play.
Maar zolang het verhaal/personages het speerpunt worden dan is dat naar mijn mening helemaal prima.
Uiteindelijk was bij de witcher/cyberpunk de immersie wat ze zo goed maakte.
Speculum @Pvcbuis15 januari 2025 11:06
Dat komt omdat Ubisoft gekeken heeft naar het succes van de Witcher 3 en dat heeft toegepast in de Assassin's creed games. Het is dus eerder andersom. Ik vermoed dat de gameplay vooral op de Witcher 3 zal lijken maar we zullen zien.
Irtimid 14 januari 2025 18:30
Wow dat ziet er goed uit zeg, deze ga ik zeker in de gaten houden.
The Witcher3 vind ik fantastisch maar CP2077 kon mij niet boeien (misschien weer eens proberen).
Maar deze footage ziet er heel tof uit!
Verwijderd 14 januari 2025 19:16
Dit is een trailer die ik had verwacht bij The Witcher 4.
Krijg er bijna kippen vel van moest gelijk denken aan de oude Trailers van the witcher. 2 en 3,
Bij The witcher 4 voelde ik niks basic en had alleen maar vragen en dat er iets niet klopte maar dat is mijn mening.

Nostalgie:
The Witcher 2 Trailer
The Witcher 3 Trailer

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 januari 2025 19:18]

BartOtten @Verwijderd14 januari 2025 21:30
Ik had precies hetzelfde. Maar misschien hebben we geluk en krijgen we twee ‘opvolgers’. Een man mag hopen :)
BroWohsEdis @Verwijderd15 januari 2025 19:37
Ja alles aan die trailer schreeuwt Witcher, overduidelijk door dezelfde mensen gemaakt, ook zelfde componist. Ben heel benieuwd.
Rogers 14 januari 2025 17:00
Ziet er veelbelovend uit, hoop dat het een succes wordt
StGermain 14 januari 2025 17:29
Yes, die Polen weten hoe ze interessante games moeten maken.
kujinshi @StGermain14 januari 2025 23:45
Door blijven surfen op Skyrim, Witcher 3, Elden Ring en je hebt altijd een succes game. Dat genre doet het nu eenmaal erg goed in de wereld.
IlIlIllII @kujinshi15 januari 2025 08:27
En welk genre is dat volgens jou dan? Dark fantasy? Ik snap de relevantie niet helemaal. De games die je noemt spelen allemaal op een compleet andere manier - en ze zijn toevallig allemaal hoog gewaardeerd. Maar laatstgenoemde heeft weinig met het genre te maken. Uiteindelijk moet het ''simpelweg'' een goed spel zijn.
mythrandyr @IlIlIllII15 januari 2025 10:21
RPG wellicht?

In welke zin is ER een ander genre als de andere twee? Souls games zijn ook gewoon RPG's?
IlIlIllII @mythrandyr15 januari 2025 10:52
Ik heb nooit Elden Ring specifiek benoemt, maar die had ik wel in m'n achterhoofd bij het schrijven van mijn comment haha.

Er zal altijd veel genreoverlap zijn tussen games - ongetwijfeld. Maar labels zeggen niet veel over de inhoud van een spel. Elden Ring heeft PvP, platforming en een third-person camera. Is het daarmee vergelijkbaar met Fortnite, Celeste of GTA V? Om maar een voorbeeld te noemen.

Ja, Elden Ring is een RPG zoals Skyrim en The Witcher 3. Net zoals Cyberpunk 2077, Starfield, Fallout, Assassin's Creed etc. dat allemaal zijn. En toch zijn het allemaal compleet andere spellen met een hele andere manier van spelen. Exploration, combat, storytelling, noem maar op. Vandaar mijn initiële reactie. Er is geen ''umbrella'' genre dat die 3 spellen op dezelfde manier kan omschrijven - laat staan een overeenkomstig genre dat succes garandeert. Je mist 95% van de nuance met zo'n groot eenzijdig label.

Er zijn talloze dark fantasy action-adventure RPG's op de markt. Slechts een handjevol is echt succesvol - net zoals dat geldt voor elk ander genre. Is RPG een van de populairste genres? Absoluut. Dat zal ook zeker je afzetmarkt (en indirect kans op financieel succes) vergroten.

Maar in de eerste instantie moet je gewoon een goeie game neerzetten. En dat hebbben bovenstaande drie games op geheel eigen wijze gedaan.

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