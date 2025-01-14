Studio voormalige The Witcher 3-makers toont trailer The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, een studio opgericht door voormalige CD Projekt RED-ontwikkelaars, heeft maandag de eerste trailer gedeeld van The Blood of Dawnwalker. Het is een singleplayer rpg die volgens de ontwikkelaars 'sterke focus heeft op het verhaal en de personages'.

The Blood of Dawnwalker is vorig jaar al aangekondigd, maar heeft nu een eerste trailer. Deze duurt vier minuten en laat een deel van het verhaal zien. The Blood of Dawnwalker speelt zich af in de Karpaten in de veertiende eeuw, ten tijde van de Zwarte Dood. De speler kruipt in de huid van Coen, een jongeman die veranderd is in een zogeheten Dawnwalker en zijn familie probeert te redden. Aankomende zomer gaat Rebel Wolves gameplay van de game tonen. Er is nog geen releasedatum bekend.

De ontwikkeling van de rpg wordt geleid door Konrad Tomaszkiewicz, de game director van The Witcher 3. Hij was tevens de secondary director van Cyberpunk 2077.