Zuid-Korea waarschuwt Apple en Google om 'misbruik marktpositie'

De Korea Communications Commission, ofwel KCC, heeft Google en Apple een waarschuwing gegeven. De autoriteit zegt dat de techgiganten misbruik maken van hun gunstige marktposities en dreigt daarom met boetes die kunnen oplopen tot 68 miljard won (47 miljoen euro).

De telecomwaakhond verklaart dat Apple en Google appontwikkelaars 'tot bepaalde betaalmethoden dwingen en onnodig traag zijn bij het beoordelen van apps', schrijft Reuters. De KCC heeft de bedrijven op de hoogte gebracht van de maatregelen en gaat binnen de organisatie overleggen plegen over de hoogte van de boetes. De toezichthouder kan besluiten om boetes op te leggen tot 68 miljard won, wat omgerekend 47,8 miljoen euro is. Het zou dan om 47,5 miljard won (33 miljoen euro) gaan voor Google en 20,5 miljard (14 miljoen euro) won voor Apple, aldus de KCC.

"Wat de KCC vandaag heeft gedeeld is de 'vooraankondiging'. Zodra de definitieve schriftelijke beslissing met ons is gedeeld, zullen we deze zorgvuldig beoordelen en kijken hoe we verdergaan", zegt Google in een verklaring aan Reuters. Apple zegt tegen het persbureau dat het niet eens is met de KCC en zegt dat het zich aan de Telecommunications Business Act houdt. Volgens deze wet mogen appwinkels softwareontwikkelaars niet dwingen om hun betalingssystemen te gebruiken. Die wetswijziging is in 2021 aangenomen en op 15 maart 2022 ingegaan.

Update: Omgerekende bedragen toegevoegd.