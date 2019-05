Foxconn: orders veranderen door handelsstrijd VS en China

Het moederbedrijf van Foxconn, Hon Hai, heeft gezegd dat orders van klanten aan het veranderen zijn door de recente handelsstrijd tussen de VS en China. Het bedrijf zegt niet welke fabrikanten de orders aan het wijzigen zijn.

De impact op Foxconn is klein, zegt het bedrijf in een verklaring op de site van de Taiwanese beurs. Hon Hai houdt de verklaring vaag en claimt dat 'recente ontwikkelingen' klanten ertoe hebben aangezet om de orders te wijzigen. Bovendien heeft het bedrijf een commissie ingesteld om de handelsstrijd tussen de VS en China in de gaten te houden.

Foxconn heeft enkele grote klanten, waaronder Huawei. Foxconn was bezig met het aannemen van tienduizenden mensen in een fabriek in Zhengzhou om Huawei-smartphones in elkaar te schroeven. Apple is een andere grote klant en daarvan vallen de smartphoneverkopen afgelopen half jaar juist tegen.

Het is zeldzaam dat Hon Hai een verklaring uitbrengt over bestellingen die het krijgt. Het lijkt een reactie op de recente ontwikkeling dat de VS Huawei op de Entity List heeft geplaatst van bedrijven met wie Amerikaanse bedrijven niet meer mogen handelen. Daardoor hebben veel bedrijven de banden met Huawei verbroken. De Amerikaanse overheid heeft bedrijven 90 dagen gegeven om lopende projecten af te ronden.