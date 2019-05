Red Magic 3-gamesmartphone met ventilator en 90Hz-scherm komt uit voor 479 euro

Nubia brengt maandag zijn Red Magic 3-gamesmartphone wereldwijd uit. Het toestel valt op met zijn ingebouwde ventilator en oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Een versie met 8GB ram en 128GB flashopslag kost 479 euro.

De Red Magic Mars 3 heeft een Snapdragon 855-soc en door de ventilator kan die onder belasting vier tot vijf graden koeler werken, zegt de fabrikant. Het kleine fannetje in de telefoon draait maximaal 14.000 toeren per minuut. Ook zit er een heatpipe in het toestel, net als in veel andere gamesmartphones. De accu is een 5000mAh-exemplaar en die zorgt ervoor dat het een vrij groot en zwaar toestel is. De afmetingen zijn 171,7x78,5x9,65mm en het gewicht is 215 gram.

Het Android-toestel heeft een oledscherm van 6,65" met een resolutie van 2340x1080 pixels. De verversingssnelheid is maximaal 90Hz, dat is hoger dan de meeste smartphones, die op 60Hz blijven steken. De OnePlus 7 Pro is momenteel de enige andere smartphone met een 90Hz-oledscherm. Razer bracht eerder een gamesmartphone uit met een lcd dat tot 120Hz gaat.

Nubia presenteerde het toestel eind april in China, toen ging het om varianten met 6GB en 8GB ram. De versie die in Europa uitkomt heeft minimaal 8GB ram en er is ook een variant met 12GB werkgeheugen. Dat model heeft 256GB flashopslag en kost 599 euro. Nubia biedt zijn Red Magic-smartphones via een eigen website aan.