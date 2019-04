Nubia presenteert Red Magic-gamingsmartphone met ventilator

Nubia heeft op een eigen evenement de Red Magic 3 gepresenteerd, een gamingsmartphone met ingebouwde ventilator. Die kan de processor volgens de fabrikant 4-5 graden koeler maken door te blazen met 14.000 toeren per minuut.

Daarbij gebruikt de ventilator 0,135W aan vermogen, schrijft Nubia. Behalve de ventilator heeft de telefoon ook een heatpipe om warmte van de processor en gpu af te voeren. Die processor is een Qualcomm Snapdragon 855, met Adreno 640-gpu. Nubia doet daar 6GB of 8GB lpddr4x-geheugen bij, afhankelijk van de versie.

Het scherm is een 6,65"-oledscherm met 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 90Hz. Veel gamingsmartphones hebben een display dat meer frames per seconde kan weergeven dan reguliere smartphoneschermen, die tot 60Hz gaan.

De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan laden met maximaal 30W. Een dergelijke accucapaciteit komt vaker voor, al zijn er veel meer smartphones met een capaciteit van 4000mAh. De telefoon is mede daardoor ook groot en zwaar. De afmetingen zijn 171,7x78,5x9,65mm en het gewicht komt uit op 215g.

Er ging al eerder een gerucht over de smartphone. Die vermeldde een release in Europa in mei. Dat heeft Nubia zelf niet bevestigd. De fabrikant spreekt alleen over een release in China deze week. De goedkoopste versie met 64GB aan opslag kost 2700 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 385 euro. De duurste versie die er nu is met 8GB geheugen en 128GB opslag kost 3500 yuan, ongeveer 465 euro. Nubia verkoopt sinds februari zijn Red Magic Mars-gamesmartphones via een eigen website in de Benelux.