Ontwikkelaar misleidt Android-gebruikers met 'Inception-balk' in Chrome

Een ontwikkelaar heeft een mogelijk beveiligingsrisico aangetroffen in Chrome. Het is mogelijk om de url-balk verborgen te houden, terwijl de pagina een eigen url-balk weergeeft. Daardoor kunnen gebruikers niet meer weg van de pagina.

Vanwege de werking via een webpagina in de webpagina de gebruiker voor de gek te houden, noemt James Fisher het de 'Inception-balk'. Zijn proof-of-concept bevat geen malware, maar toont wel hoe het werkt. Zo toont de pagina met de uitleg bij het omhoog scrollen een url-balk met daarin de pagina van de bank HSBC. Daardoor zouden kwaadwillenden de techniek kunnen gebruiken bij spoofing.

Als de url-balk uit beeld verdwijnt, zet de ontwikkelaar de hele pagina in een 'scroll jail', met een scroll:overflow-element in de code. Als de gebruiker vervolgens omhoog scrollt, gebeurt dat in dat element van de webpagina, maar niet op de pagina zelf. Daardoor zal Chrome de url-balk niet opnieuw weergeven.

De techniek werkt ook met helemaal omhoog scrollen met een groot padding-element aan de bovenkant van de pagina. Die zet de gebruiker terug op het begin van het artikel. De techniek werkt niet vlekkeloos. In sommige gevallen geeft de browser de balk wel weer en is er dus een dubbele balk te zien.

De techniek zou niet meer werken als Google besluit om de url-balk niet automatisch te verbergen in Chrome voor Android. Dat gebeurt vooralsnog wel, waardoor deze techniek voorlopig blijft functioneren. Google heeft nog niet gereageerd op het proof-of-concept.