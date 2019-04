Gerucht: Nieuwe Red Magic-gamesmartphone krijgt actieve koeling en 90Hz-scherm

Nubia zou zijn derde Red Magic-smartphone voorzien van een ventilator in de behuizing om de Snapdragon 855-soc te koelen. Ook krijgt het toestel een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz.

Journalist Roland Quandt deelt de informatie in een tweet. Hij komt geregeld met informatie over nieuwe hardware naar buiten voor de officiële aankondiging. Volgens Quandt is de ventilator hoorbaar als deze draait. Vermoedelijk is de fan aan en uit te zetten, zodat deze geactiveerd kan worden als de soc zwaar wordt belast. Tot nu toe zijn er geen smartphones met ingebouwde actieve ventilators uitgebracht. Asus kwam voor zijn ROG Phone wel met een externe ventilator die op het toestel geklikt kan worden.

Quandt laat ook een screenshot zien van de scherminstellingen. Daaruit blijkt dat het paneel op 90Hz instelbaar is. Er is ook een keuze voor 60Hz, daarmee zou de accuduur langer zijn en een optie 'automatisch' waarbij het scherm de verversingssnelheid aanpast aan de inhoud die wordt weergegeven. Het is niet bekend of het om een oledpaneel of om een lcd gaat. De resolutie zou 2340x1080 pixels bedragen.

Nubia zou zijn derde Red Magic Mars op 28 april uitbrengen in China. Volgens Quandt volgt een wereldwijde release ergens in mei. Nubia verkoopt sinds februari zijn Red Magic Mars-gamesmartphones via een eigen website in de Benelux.