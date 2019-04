Lenovo Z6 Pro-smartphone heeft weer inkeping en vier camera's aan achterkant

Lenovo heeft in China zijn Z6 Pro-smartphone aangekondigd. Het nieuwe topmodel van de fabrikant heeft een 6,4"-oledscherm met een druppelvormige inkeping. Aan de achterkant zitten vier camera's. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor.

De nieuwe Lenovo Z6 Pro heeft geen schuifmechanisme in tegenstelling tot zijn voorganger. Daardoor moest er weer een inkeping in het scherm gemaakt worden om de 32-megapixelfrontcamera plaats te kunnen geven. Op de inkeping na is het scherm gelijk aan dat van de Z5 Pro. Het is een 6,4"-oledscherm met een verhouding van 19,5:9 en een resolutie van 2340x1080 pixels. De vingerafdrukscanner zit achter het scherm.

Aan de achterkant van de Z6 Pro zitten vier camera's. De bovenste camera bestaat uit een 16-megapixelsensor met een groothoeklens. Daaronder zit de primaire camera met een 48-megapixelsensor en een f/1.8-lens. De derde camera is een 8-megapixelsensor met telelens en de vierde is een 2-megapixelcamera die volgens Lenovo gebruikt wordt voor 'verbeteringen' bij het opnemen van video's.

Lenovo stopt een Snapdragon 855-soc in het toestel en er komen varianten met 6GB, 8GB of 12GB ram. Het werkgeheugen wordt gecombineerd met 128GB, 256GB of 512GB flashgeheugen. De opslagruimte is bij alle uitvoeringen uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

De telefoon heeft afmetingen van 157,5x74,6x8,7mm en weegt 185 gram. Daarmee is het nieuwe model een stukje dunner en lichter dan zijn voorganger; die was 9,3mm dik en had een gewicht van 210 gram. In de Z6 Pro zit een grotere accu, met een capaciteit van 4000mAh. Dat was 3350mAh bij de voorganger. Lenovo zet Android 9 met zijn ZUI 11-schil op het toestel.

Lenovo brengt de Z6 Pro eind april in China uit voor een prijs vanaf 2899 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 385 euro en kopers krijgen voor dat geld de versie met 6GB ram en 128GB flashopslag. De versie met 12GB ram en 512GB flashgeheugen kost 4799 yuan, omgerekend zo'n 635 euro. Vermoedelijk komt het toestel niet uit in de Benelux, ook de voorganger is niet hier verschenen.