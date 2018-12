Lenovo presenteert eerste smartphone met Snapdragon 855-soc en 12GB-ram

De Chinese fabrikant Lenovo heeft de eerste smartphone met Qualcomm Snapdragon 855-soc gepresenteerd. Het gaat om de Z5 Pro GT. Het is ook de eerste telefoon met 12GB-werkgeheugen aan boord.

De Z5 Pro GT is een variant op de al bestaande Z5 Pro met Snapdragon 845-soc. Behalve de soc verschilt ook het werkgeheugen. Standaard levert de fabrikant het toestel met 6 of 8GB lpddr4x-werkgeheugen en 128 of 256GB opslag, maar er komt een variant met een geheugen van 12GB en een opslag van 512GB. Die gaat bij release nog niet in de verkoop.

De Snapdragon 855-versie is vanaf 24 januari te koop, zo staat op de site van Lenovo. Daarmee is het de eerste aangekondigde smartphone met de nieuwe soc voor high-end smartphones. Qualcomm presenteerde de 855 eerder deze maand.

De Snapdragon 855 heeft een 'prime core' op maximaal 2,84GHz, met drie prestatiekernen op maximaal 2,42GHz. Deze kernen zijn allemaal afgeleid van ARM's nieuwe Cortex A76. Verder zijn er nog vier energiezuinige ARM Cortex A55-kernen met een kloksnelheid van 1,8GHz. De processorkernen delen 2MB L3-cache. De Adreno 640-gpu zou een verbetering van de prestaties van twintig procent met zich meebrengen. Deze gpu maakt volgens Qualcomm de Snapdragon 855 een stuk geschikter voor games, door hogere prestaties mogelijk te maken. De chip moet hdr-gaming mogelijk maken, inclusief de ondersteuning voor 10bit-kleuren, de rec2020-kleurruimte, Dolby Vision, hdr10+ en Vulkan 1.1.

De Z5 Pro GT komt alleen uit in China en kost vanaf 2698 yuan, omgerekend ongeveer 343 euro. De versie met 12GB geheugen gaat 4398 yuan kosten, omgerekend rond 550 euro. Lenovo brengt al enige tijd geen smartphones onder eigen naam meer uit in de Benelux en hanteert alleen de merknaam Motorola. De basisversie van de Z5 trok eerder dit jaar aandacht toen Lenovo net deed alsof het toestel geen inkeping in het scherm had, waarna bleek dat Lenovo had gelogen en de telefoon uitkwam met een zogenoemde notch in de display.