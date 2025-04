Lordstown Motors vraagt faillissement aan en klaagt vroegere partner Foxconn aan

De Amerikaanse EV-maker Lordstown Motors heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf wijt zijn ondergang aan Foxconn, die een overeenkomst niet zou zijn nagekomen om tot 170 miljoen dollar te investeren in de autofabrikant. Om die reden klaagt Lordstown Foxconn nu aan.

Lordstown beweert dat Foxconn zijn investeringsbeloftes niet is nagekomen en niet heeft samengewerkt met Lordstown over initiatieven die Foxconn wel beweerde te ondersteunen, schrijft Reuters. De Taiwanese chipmaker beweert echter dat de autofabrikant juist de overeenkomst heeft geschonden, omdat de aandelen van dat bedrijf in april onder de 1 dollar per stuk daalden. Als de aandelen dertig dagen lang lager dan een dollar per stuk zijn, zou Lordstown van de Nasdaq-beurs gehaald worden. Foxconn dreigde al eerder dat, indien dat gebeurt, het de investeringsovereenkomst zou beëindigen.

De problemen begonnen volgens Lordstown nadat Foxconn vorig jaar diens autofabriek in Ohio overnam voor 230 miljoen dollar. In deze fabriek bouwt Lordstown zijn elektrische pick-uptruck Endurance. Lordstown stelt dat Foxconn deed alsof het geïnteresseerd was om samen te werken, maar in werkelijkheid alleen maar eigendom wilde krijgen over de fabriek. "Zodra Foxconn de fabriek overnam en een personeelsbestand gevonden had, kwam het zijn verplichtingen niet meer na", zegt het bedrijf in zijn aanklacht waar TechCrunch uit citeert.

In 2021 begon de samenwerking tussen Lordstown en Foxconn. Laatstgenoemde heeft momenteel 8,4 procent van de aandelen van Lordstown in bezit, wat gelijkstaat aan zo'n 52,7 miljoen dollar. Het failliete bedrijf hoopt een koper te kunnen vinden. Foxconn zegt tegen Reuters dat het zich het recht voorbehoudt om zelf ook juridische stappen te ondernemen.