Nederland staat op 28e plek in Top500 supercomputers dankzij Azure-datacenter

Het Microsoft Azure West Europe-datacenter dat in Nederland staat, is goed voor de 28e plaats op de Top500-lijst van supercomputers. In de afgelopen jaren stonden er geen systemen uit Nederland zo hoog op de lijst. In de top tien staat één nieuw systeem.

De 57e publicatie van de Top500-lijst, die ieder half jaar een update krijgt, is bovenaan vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de publicatie eind vorig jaar. Nieuw is de Amerikaanse Perlmutter-supercomputer van het National Energy Research Scientific Computing Center, die is binnengekomen op de vijfde plek. Dat systeem met AMD EPYC 7763-processors en Nvidia A100-gpu's, werd in mei in gebruik genomen. Perlmutter heeft in totaal 706.304 cores en 390.176GB aan werkgeheugen. Het systeem heeft een piekscore van bijna 90 petaflops.

Aan de top van de lijst is niets gewijzigd. De Japanse Fugaku-supercomputer met 7,3 miljoen Arm-cores staat nog altijd op de eerste plek. Het systeem met een piekrekenkracht van 513 petaflops staat sinds juni vorig jaar op die positie. Er zijn wel diverse exascale-supercomputers in ontwikkeling, die een minimaal dubbel zo hoge rekenkracht hebben. Die zijn echter nog niet in gebruik genomen.

Nederland is te vinden op de 28e plek op de lijst. Daar staat Pioneer-WEU, en dat betreft het Microsoft Azure West Europe-datacenter. Dit cluster bestaat uit AMD EPYC 7V12-processors en Nvidia A100-gpu's. Het datacenter heeft 157.400 cpu-cores en 147.600GB aan geheugen. De piekprestaties komen uit op 24,5 petaflops.

Nvidia merkt op dat acht van de tien systemen in de top 10 gebruikmaken van Nvidia-accelerators. Bij de nieuwe Top500-lijst gebruikt 68 procent van de systemen Nvidia-technieken. Het aantal supercomputers dat Nvidia's InfiniBand gebruikt, is met 20 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Veel supercomputers gebruiken Nvidia-accelerators voor het uitvoeren van AI-berekeningen.