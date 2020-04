Coronaonderzoek krijgt voorrang bij Nederlandse en Belgische supercomputers

De Nederlandse 'nationale supercomputer' Cartesius en de Belgische BrEniac zijn met voorrang beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het nieuwe coronavirus en een vaccin tegen de covid-19-ziekte.

De ict-samenwerkingsorganisatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen van Nederland SURF biedt wetenschappers samen met de NWO een fasttrackprocedure aan om met voorrang van de high performance computing-faciliteiten van de organisatie gebruik te kunnen maken voor aan corona gerelateerd onderzoek. Het gaat dan onder andere om gebruik van de supercomputers Cartesius, het LISA-cluster en de HPC Cloud. Daarnaast leveren de organisaties op verzoek opslag, kennis en ondersteuning.

Om in aanmerking te komen, moet onderzoek aanvullend zijn op bestaande studies van het RIVM of de WHO en wetenschappers moeten beschrijven hoe hun werk bijdraagt aan beter begrip van covid-19 of de respons op de pandemie. Binnen drie dagen horen ze of hun verzoek is ingewilligd; de fasttrackprocedure loopt tot 30 juni van dit jaar.

Cartesius

Het is een van de projecten bij SURF in de strijd tegen corona. Het instituut draagt ook met gpu-rekenkracht bij aan Folding@home. Daarnaast is er een speciale covid-19-pagina op Openaccess.nl met tips voor het openstellen van onderzoek naar de ziekte online gezet en is SURF betrokken bij een FAIR Data Points-initiatief om data van coronaonderzoek in de juiste formaten beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld machinelearning en kunstmatige intelligentie.

Het Vlaams Supercomputer Centrum reserveert op zijn beurt twee maanden lang de helft van de rekencapaciteit van zijn BrEniac-supercomputer voor coronaonderzoek. Ook universitaire hpc-infrastructuur kan beschikbaar worden gesteld. Wetenschappers krijgen met voorrang toegang op basis van first come, first served. Ze moeten in hun voorstel specificeren hoeveel gelijktijdig te gebruiken nodes ze maximaal nodig hebben, evenals het geschatte geheugengebruik van een computingtask en de vereisten voor schijfopslag.

BrEniac

In Europees verband is het Partnership for Advanced Computing in Europe bezig om instanties in verschillende lidstaten samen te laten werken bij het openstellen van hpc-infrastructuur. Onder andere het Duitse Gauss Centre for Supercomputing, bestaande uit drie supercomputers, het Franse Grand équipement national de calcul intensif en het Ierse Ichec doen hieraan mee. In de Verenigde Staten is een consortium bestaande uit onder andere IBM, Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft en het Amerikaanse Departement of Energy begonnen om wetenschappers toegang te geven tot supercomputers en clouddiensten bij onderzoek naar het nieuwe coronavirus en covid-19.