NPO zet in komende jaren drie keer zo hoog budget in voor on-demanddienst

De Nederlandse Publieke Omroep heeft bij monde van voorzitter Shula Rijxman bekendgemaakt dat het budget voor de on-demanddienst en andere online-activiteiten voor de komende jaren wordt verdrievoudigd.

De nieuwe investeringen worden onder meer ingezet voor het ontwikkelen van de specifieke content voor on-demanddienst NPO Start, zoals korte documentaires of experimentele series. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in Nederlandse dramaseries die internationaal een rol zouden moeten kunnen spelen. Hoe hoog het budget precies wordt, op welke termijn de verhoging plaatsvindt, en hoe het geld precies verdeeld wordt, is niet bekendgemaakt.

Ook voor andere online-platforms wordt content ontwikkeld die enkel online kan worden bekeken. Daarnaast wil de NPO bingewatching beter gaan ondersteunen en previews gaan tonen. Volgens Rijxman verwacht het publiek dat dergelijke functionaliteiten beschikbaar zijn; ze wil dit snel mogelijk gaan maken.

Rijxman heeft tegen de NOS gezegd dat ze wil dat grote digitale videoplatforms als YouTube en Facebook gaan meebetalen aan producties die afkomstig zijn van de NPO. Volgens haar verdienen deze platforms geld aan de publieke content. Daarbij wijst ze op aanstaande Europese wetgeving, waarin deze platforms worden verplicht om belasting te betalen in een land waar geld wordt verdiend.

Begin juli introduceerde de NPO zijn nieuwe on-demanddienst NPO Start. Deze komt in de plaats van 'Uitzending Gemist'. Gebruikers kunnen voor 2,95 euro per maand programma's van de publieke zenders tot een jaar na de uitzending in hd-kwaliteit bekijken. De resolutie van de gratis versie gaat omhoog van 342p naar 570p. De reden dat dit nieuwe plus-abonnement geld kost, heeft volgens de NPO vooral te maken met de rechten om ook oudere uitzendingen van een tv-serie te kunnen aanbieden.