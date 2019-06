NPO Start-app komt uit voor Android TV

NPO heeft de NPO Start-app uitgebracht voor Android TV. De app kwam vorig jaar al uit voor concurrent Apple TV en is al beschikbaar op tv's en settopboxen van diverse merken. De app verschijnt in de Play Store.

De app is vanaf donderdag te installeren, meldt NPO. Onder meer smart-tv's van TP Vision, verkocht onder de merknaam Philips, en Sony draaien op Android TV. NPO noemt als voordeel van de app dat het met één update gebruikers van tv's en settopboxen van diverse merken kan bereiken.

Het was al langer bekend dat zo'n app er zou komen en in april meldde de NPO nog aan een tweaker dat de laatste hand gelegd werd aan de Android TV-versie. In juni vorig jaar kwam de NPO Start-app voor Apple TV uit.

Met de app zijn de NPO-zenders live te bekijken en zijn uitzendingen terug te kijken. De app is gratis te gebruiken, maar er is ook een betaald NPO Start Plus-abonnement, waarmee terugkijken in hogere beeldkwaliteit mogelijk is.