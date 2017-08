No Man's Sky-update Atlas Rises voegt beperkte vorm van multiplayer toe

Ontwikkelaar Hello Games brengt een grote update voor No Man's Sky uit, genaamd Atlas Rises. De update voegt volgens de makers dertig uur aan nieuwe content voor het verhaal toe. Ook kunnen nu maximaal zestien spelers tegelijk elkaar zien in het spel.

Het is voor het eerst dat er multiplayerfunctionaliteit komt naar No Man's Sky. Voordat de game uitkwam zei de ontwikkelaar dat spelers elkaar tegen zouden kunnen komen, maar dat bleek niet het geval te zijn. De nieuwe manier om samen te spelen noemt Hello Games joint exploration.

Spelers zien elkaar als zwevende lichtbollen en kunnen met elkaar communiceren en samen het universum ontdekken. Hello games geeft aan dat deze vorm van samenwerken nog beperkt is, maar noemt het een belangrijke stap om te komen tot een synchrone co-opervaring. Er is voip aanwezig voor communicatie met spelers in de directe nabijheid.

De update voegt ook quick-travel toe. Via portalen kan er snel tussen locaties worden gereisd. De visuele kwaliteit van planeten is volgens de studio verbeterd en er worden nieuwe zeldzame planeettypen toegevoegd. Mocht een planeet een speler niet aanstaan, dan kan die vanaf nu ook vernietigd worden.

Verder is de algehele grafische kwaliteit van de game verbeterd door textures met een hogere resolutie, en er komen een volledig galactisch handelssysteem, een beter waypoint-systeem en meer verschillende ruimteschepen.

No Man's Sky bestaat vandaag één jaar en onderging tijdens zijn bestaan grote veranderingen. Zo kreeg het spel nieuwe speelmodi en werden er verschillende nieuwe voertuigen geïntroduceerd. De update moet vrijdag officieel uitkomen en is gratis voor iedereen.