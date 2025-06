ASUS erkent vernieuwd Q-Release Slim om niet beschadigen gpu te vergemakkelijken

ASUS bevestigt tegenover Tweakers dat het bedrijf een verandering heeft doorgevoerd aan de Q-Release Slim-technologie waarmee videokaarten in één beweging van moederborden ontkoppeld kunnen worden. Ook geeft het bedrijf voortaan meer toelichting bij het ontkoppelproces.

"Ja, er is een verandering doorgevoerd aan het Q-Release Slim-systeem voor nieuwe X870-moederborden", aldus het bedrijf in een statement. "We hebben het PCIe-slot voor het Q-Release Slim-systeem aangepast op basis van gebruikersfeedback. Zo is een metalen component verwijderd om de kans op beschadiging van de videokaart te verminderen." Daarnaast zijn er stickers op het systeem aangebracht om gebruikers in te lichten over het 'correcte gebruik van het systeem'.

ASUS benadrukt dat zowel de originele als herziene versie van het systeem uitvoerig getest is en dat gebruikers meegeleverde documentatie moeten bestuderen om het Q-Release Slim-systeem op de juiste manier te gebruiken. Volgens de fabrikant komen beide versies van de technologie overeen met 'industrienormen voor slijtvastheid'.

Q-Release Slim is een propriëtair systeem van ASUS om videokaarten zonder het indrukken van een knop te ontkoppelen van het PCIe-moederbordslot. In plaats daarvan kunnen gebruikers met een kanteling de videokaart in een beweging verwijderen. Maar bij deze kantelende beweging zou het volgens gebruikers kunnen dat de PCIe-interface op de videokaart beschadigd kan raken. De gereviseerde moederborden zijn sinds eerder deze maand beschikbaar, zo merkte VideoCardz op, maar voor zover bekend heeft ASUS daar tot dusver publiekelijk geen toelichting over gegeven.

Update, woensdag: De beschrijving van het systeem is aangescherpt om de daadwerkelijke fysieke beweging beter te beschrijven. In plaats van 'draaien' is het woord 'kantelen' gebruikt.