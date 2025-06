Mindfactory hervat normale activiteiten na geruchten over financiële problemen

De Duitse hardwareketen Mindfactory hervat de normale bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf verkeerde volgens bronnen in financiële problemen. Volgens het bedrijf vond er onlangs een herstructureringsproces plaats waardoor er tijdelijk slechts een beperkt productaanbod was.

Het bedrijf zegt in een statement tegen ComputerBase: "Mindfactory GmbH uit Wilhelmshaven startte eind februari een zogenoemde zelfadministratieprocedure om haar financiering te reorganiseren." Bij deze procedure mogen bedrijven onder het faillissementsrecht bij mogelijke insolventie herstructureringsmaatregelen treffen terwijl ze de bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten. Tijdens dit proces zegt het bedrijf een overeenkomst met leveranciers te hebben gesloten. Intussen zouden leveranciers 'zonder vooruitbetaling voor producten' aan het bedrijf leveren en opereert het weer zoals normaal.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de herstructurering was. Heise schrijft op basis van geruchten dat het bedrijf vanwege 'fiscale inconsistenties' met miljoenenclaims te maken kreeg, waardoor het bedrijf noodgedwongen moest herstructureren, ondanks het feit dat Mindfactory volgens recente jaarverslagen financieel gezond zou zijn. Dit is niet door het bedrijf bevestigd.

Mindfactory is een van de grootste hardwarewinkels in Duitsland. Onlangs bleek uit meerdere bronnen dat het bedrijf in financiële problemen zou verkeren. Naast berichten van betrokkenen zou de onlinewinkel de afgelopen maand ook slecht bereikbaar zijn geweest. Ook zouden belangrijke producten zoals de onlangs uitgebrachte RTX 50-serie niet verkrijgbaar zijn via het platform.

Update, 16.02 uur: Er is extra informatie over de mogelijke reden achter het herstructureringsproces aan het oorspronkelijke artikel toegevoegd. Met dank aan kiiv3H.